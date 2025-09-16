Sabor po hitnom postupku donosi izmjene zakona o pružanju usluga u turizmu

Predloženim Zakonom će se riješiti pitanje različitog tretmana u pružanju usluga turističkog vodiča od strane državljana država članica OECD-a i pristupnica Kodeksa o liberalizaciji kretanja kapitala te Kodeksa o liberalizaciji nevidljivih transakcija koje su ujedno države članice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru od onih koje to nisu.