Posebna izvjestiteljica UN-a Grčkoj: Izrael vas je odabrao i iskoristit će vaše strahove

Posebna izvjestiteljica UN-a za Palestinu Francesca Albanese izjavila je u nedjelju da je Izrael odabrao Grčku za širenje svojih regionalnih ambicija.
Na predstavljanju svoje nove knjige, Albanese je ustvrdila da neki krugovi u Grčkoj imaju pogrešnu percepciju o svom savezu s Izraelom. "Mislite da ste odabrali Izrael kako biste osigurali mir od svog vječnog neprijatelja, ja ne mislim tako", naglasila je, prenosi Klix.ba.
"Izrael je odabrao vas. Izrael je odabrao vas i iskoristit će vaše strahove i vašu nesigurnost, jer to Izrael čini kako bi unaprijedio svoju regionalnu hegemoniju", poručila je.
Naglašavajući da su Izrael dva međunarodna suda, Međunarodni sud pravde (ICJ) i Međunarodni kazneni sud (ICC), optužila za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, Albanese je podsjetila da države imaju obvezu ne biti suučesnice u izraelskim zločinima.
"Osim moralne štete, kao odvjetnica mogu vam reći da je ovo nezakonito i da bi trebala postojati odgovornost. Dakle, oni koji i dalje odobravaju transfer oružja ili robe iz Izraela u Grčku ili iz Grčke u Izrael trebali bi biti pozvani na odgovornost", zaključila je Albanese.
