TRUMPOVA PRIJETNJA

Povlačenje američkih vojnika iz Italije? Meloni: "Osobno se s tim ne slažem"

Hina
04. svi. 2026. 16:16
Giorgia Meloni. (AP Photo/Alessandra Tarantino)
Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je u ponedjeljak da neće podržati potencijalnu odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju američkih vojnika iz Italije.

"To je odluka koja ne ovisi o meni i s kojom se osobno ne bih složila", rekla je Meloni novinarima u armenskom glavnom gradu Erevanu, na marginama samita Europske političke zajednice.

Američkog predsjednika pitali su prošlog tjedna hoće li Washington razmotriti povlačenje svojih vojnika iz Italije i Španjolske, a Trump je odgovorio "vjerojatno".

"Italija nam uopće nije pomogla, a Španjolska je bila grozna, apsolutno grozna", kazao je novinarima u subotu.

Pentagon je u petak objavio da će SAD za 5000 vojnika smanjiti svoju vojnu prisutnost u Njemačkoj, svojoj najvećoj europskoj bazi.

Trump je pak u subotu kazao da će broj vojnika u Njemačkoj smanjiti za "daleko više" od 5000. 

Trump je zaprijetio da će smanjiti broj američkih vojnika u Njemačkoj i drugim europskim zemljama tijekom obaju svojih mandata u Bijeloj kući, tvrdeći da želi da Europa preuzme veću odgovornost za vlastitu obranu umjesto da ovisi o Washingtonu.

Sada se čini da nastoji kazniti saveznike koji ga nisu podržali u ratu na Bliskom istoku ili doprinijeli mirovnim snagama u ključnom Hormuškom tjesnacu, koji su iranske snage zatvorile, piše AFP.

