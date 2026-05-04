Trenerica pasa otkrila pet znakova da se vaš pas osjeća emocionalno sigurno kod kuće

Pomoći psu da se osjeća sigurno u novom okruženju jedan je od najvećih izazova s kojima se suočavaju vlasnici, bez obzira jesu li doveli kući psa iz azila ili pažljivo odabrano štene od uzgajivača. Prema jednom stručnjaku, postoje jasni znakovi ponašanja koji otkrivaju kada se pas konačno opustio u domu nove obitelji.
Iako psi iz azila mogu trebati dodatno vrijeme i podršku za prilagodbu, čak se ni štenci od uglednih uzgajivača ne prilagode i smire odmah. Zbog toga se mnogi vlasnici pitaju kako prepoznati kada se njihov pas konačno opustio i osjeća se zaista kao kod kuće.
"Kad se pas kod kuće osjeća sigurno, opušta se, traži vezu s vama vlasnikom i vjeruje vam da ćete ga voditi. Prava sigurnost rađa mirno samopouzdanje. To je u konačnici znak sretnog i zadovoljnog psa", rekla je za Newsweek Shannon Walker, trenerica pasa i bihevioristica pasa iz Kanade.
Pet pokazatelja emocionalne sigurnosti kod pasa
Walker, vlasnica uzgajivačnice i profesionalnog centra za obuku pasa, podijelila je sljedeće znakove koji ukazuju na emocionalnu sigurnost.
Opušten govor tijela
"Ako vaš pas ima meke oči, opuštena usta, opuštene uši i rep: to ukazuje na to da je pas fizički udoban i da nije u stanju visoke pripravnosti. On ili ona je emocionalno siguran i nije u stanju povišene pripravnosti", istaknula je Walker.
Redovito, mirno spavanje i rutinsko ponašanje
Američki kinološki klub izvještava da psi spavaju ili odmaraju veći dio dana, što njihove obrasce spavanja čini korisnim prozorom u to koliko se sigurno osjećaju.
"Ako vaš pas čvrsto spava i brzo se smiruje, to pokazuje da pas vjeruje okolini i očekuje dosljednu brigu", pojasnila je Walker.
Samouvjerena pristupačnost
Jedan je grooomer za Newsweek primijetio da štenci koji se brzo smjeste u njegovom salonu često dolaze iz stabilnih domova punih ljubavi.
Mirno jedenje i zdrav apetit
Studije su otkrile da su psi u kućanstvima s više pasa, posebno plašljivi, impulzivni ili kastrirani mužjaci, vjerojatnije pokazivali ponašanja čuvanja resursa poput agresije, izbjegavanja ili brzog gutanja.
Agresivno čuvanje obično se nije događalo uz izbjegavanje ili brzo jedenje, dok su se ta dva često događala zajedno, što sugerira da štenci mogu usvojiti relativno fiksne strategije oko vrijednih predmeta.
"Ako vaš pas udobno jede bez čuvanja ili tjeskobe, to znači da nije pod stresom i vjeruje da ima dovoljno hrane za preživljavanje", kazala je Walker.
Razigranost i znatiželja
Vrijeme igre važan je dio psećeg života. Ne samo da jača vezu između šteneta i njegovog vlasnika, već i sagorijeva sav višak energije.
Walker je objasnila da ako se vaš "pas ponaša znatiželjno i igra se", onda je to jasan pokazatelj da životinja nije pod nikakvim stresom.
Obraćajući pažnju na ta ponašanja, vlasnici mogu bolje procijeniti emocionalno stanje svog ljubimca i poduzeti značajne korake prema izgradnji stabilnog i povjerljivog kućnog okruženja.
