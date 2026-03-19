Sanjin Španović i nakon smrti pomaže najmanjima, donacija uručena KB-u Merkur

Odjel neonatologije KB-a Merkur bogatiji je za hladnjak s ledenicom za pohranu majčina mlijeka. Ta je donacija, vrijedna 4213,63 eura, kupljena novcem koji su skupili obitelj, rodbina i prijatelji preminulog autora i novinara Sanjina Španovića.
"Imala sam čast upoznati Sanjina tijekom akcije Vratimo Palčiće u Petrovu, a vidimo da on i sada, nakon smrti, donira nešto što je nama vrlo bitno", rekla je uoči uručenja donacije dr. med. Jasminka Stipanović iz KB-a Merkur, prenosi Index.
S BBB-ima je nakon potresa spašavao inkubatore iz rodilišta u Petrovoj
Sanjin Španović bio je veliki prijatelj Kluba roditelja nedonoščadi Palčići. Nakon zagrebačkog potresa, 22. ožujka 2020., kad se uvjerio da su mu majka Sanja i sestra Saša dobro, s Bad Blue Boysima je prvi otišao u Petrovu bolnicu i organizirao selidbu dijela rodilišta u KB Dubrava. Upravo zato je njegova obitelj zamolila da se, umjesto kupnje vijenaca i svijeća, uplate donacije na račun Palčića.
"Nakon što sam izgubila dragog prijatelja, zazvonio mi je telefon. Sanjinova me majka obavijestila da je to njihova želja. Tada sam dobila potvrdu da je Sanjin još uvijek s nama i da će uvijek biti uz svoje malce, čuvati ih i bodriti", izjavila je Željka Vučko, predsjednica Kluba roditelja nedonoščadi Palčići.
Donirana su i dva naslonjača za dojenje
Donacijsku pločicu sa Sanjinovim imenom na darovani hladnjak postavila je Sanjinova majka Sanja.
"Neizmjerno nam je drago da je ova donacija otišla u KB Merkur. To je bolnica u kojoj je pregršt vrhunskih stručnjaka i zdravstvenih djelatnika koji su se borili za mog Sanjina do posljednjeg dana. Omogućili su nam da njegov posljednji izdah bude uz našu pomoć. Neka ovo bude mali znak zahvale za to, a malim palčićima želim da radosno sanjaju svoje ljubičaste snove", poručila je Sanja Španović.
Sanjin Španović preminuo je 28. studenoga 2025. u 40. godini života. Osim medicinskog hladnjaka, Klub roditelja nedonoščadi Palčići tom je prigodom uručio KB-u Merkur i dva naslonjača za dojenje u vrijednosti 450 eura.
