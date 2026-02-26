Senat zatvorio sjednicu, kandidati nisu smjeli čuti jedan drugoga: "Nismo mi neko tajno društvo"

Trenutni rektor zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić i dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Koprić danas, na izvanrednoj sjednici Senata predstavljaju svoje izborne programe za novi rektorski mandat. Senat sveučilišta o tome tko će bit novi rektor odlučivat će u utorak 10. ožujka.
Sjednica Senata zatvorena je za javnost iako je Ivan Koprić tražio da predstavljanje programa bude otvoreno. Zahtjev mu je odbijen i javnost je uskraćena za predstavljanje programa kandidata za ovu važnu funkciju.
Koprić je u razgovoru s našom reporterkom Katarinom Plantak kazao je da mu je žao da javnost ne može čuti programe.
"Nije ovo nikakvo tajno društvo da ne smijemo čuti jedni druge. Lakušić danas nije smio slušati mene niti ja njega", kaže Koprić.
Lakušića je nekoliko puta, dodaje, zvao na sučeljavanje.
"Par puta sam ga zvao. Povjerenstvo je to odbilo s nekim smiješnim objašnjenjem. Zamolio sam, tražio sam Lakušića da se nas dvojica dogovorimo da u nekom prostoru javno sučelimo naše ideje. Ne treba se nitko toga bojati, ni on ni ja. Nismo organizacija koja mora čuvati tajne koje nitko nikad ne može saznati", rekao je Koprić.
Sažeci programa
Podsjetimo, u sažetku program rada profesora Ivana Koprića za mandat 2026.–2030. predlaže se sveobuhvatna reformu Sveučilišta u Zagrebu s ciljem modernizacije i demokratizacije uz naglasak na studente, znanost, umjetnost i suradnju s društvom.
Ključni smjerovi uključuju digitalnu transformaciju, razvoj istraživanja i inovacija, internacionalizaciju, jačanje studentskog standarda te reorganizaciju upravljanja i infrastrukture.
Program rada profesora te sadašnjeg rektora Stjepana Lakušića za mandat temelji se na paradigmi "Studenti u središtu" i usmjeren je na unapređenje obrazovanja, istraživanja, međunarodne suradnje i inovacija.
Ključni ciljevi uključuju modernizaciju studija, jačanje znanstvene izvrsnosti, internacionalizaciju, suradnju s gospodarstvom, razvoj infrastrukture i digitalnu transformaciju, uključujući primjenu umjetne inteligencije. Program predviđa i podizanje studentskog standarda te jače pozicioniranje Sveučilišta u Zagrebu kao međunarodno konkurentne institucije.
