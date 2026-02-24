Oglas

ZATVORENI LAKUŠIĆ

Bivša ministrica o izboru rektora: Kandidati bi se trebali sučeliti, a profesori i studenti postaviti pitanja

author
Nina Kljenak
|
24. velj. 2026. 22:26
Screenshot N1
N1

Blaženka Divjak, bivša ministrica obrazovanja i profesorica na Fakultetu organizacije i informatike gostovala je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarala o izboru za rektora Sveučilišta u Zagrebu.

Naime, trenutni rektor zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić i dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Koprić u četvrtak, 26. veljače, na izvanrednoj sjednici Senata predstavit će svoje izborne programe za novi rektorski mandat – no sjednica nije otvorena za javnost, iako je to tražio Ivan Koprić.

"Izbor rektora tema je koja prolazi ispod radara, rektor Lakušić ne želi istupati, Senat to ne traži a i akademska zajednica ne traži to glasno. Kandidati za rektora bi se trebali sučeliti i bilo bi u redu da studenti i profesori budu u mogućnosti postaviti pitanja koja su važna", poručujeBlaženka Divjak.

Dodala je i da bi otvorenost trebala biti svrha Sveučilišta, posebno onog u Zagrebu, koje je najveće.

"Puno toga treba biti transparentno, na primjer programski ugovori, riječ je o javnom novcu", upozorila je Divjak.

Teme
Blaženka Divjak Ivan Koprić Stjepan Lakušić Sveučilište u Zagrebu rektor

