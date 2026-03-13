APN KRENUO U PREGLEDE
Stiglo 958 zahtjeva vlasnika nekretnina za priuštivi najam, najviše se nude stanovi, a evo gdje se nalaze
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u sklopu javnog poziva za Program priuštivog najma zaprimila je 958 zahtjeva vlasnika nekretnina iz svih županija, što potvrđuje velik interes za ovaj model aktiviranja praznih stambenih kapaciteta, priopćilo je Ministarstvo šprostornog planiranja, graditeljstva i državne imovine
Najviše nekretnina ponuđeno je s područja Grada Zagreba (346), a slijede Primorsko-goranska županija (70), Osječko-baranjska (63), Sisačko-moslavačka (63) i Zagrebačka županija (47). Nakon Zagreba, najveći broj prijava dolazi iz Osijeka (37), Karlovca (35) i Rijeke (34).
Na razini cijele Hrvatske, najviše su ponuđeni stanovi (555), dok je zaprimljeno 283 ponuda za kuće i 74 za stanove u kući. Prosječna površina stanova iznosi 64,49 m², a kuća 112,95 m². Najviše je stanova veličine između 50 i 60 m².
Najmanja ponuđena nekretnina je stan u Osijeku površine 22,30 m², dok je najveća kuća u Slavonskom Brodu površine 315,26 m². Najviše je ponuđenih stanova veličine između 50 i 60 m², a najveći stan ponuđen u Gradu Zagrebu ima 203,96 m².
Prema broju soba, najzastupljenije su dvosobne i dvoipolsobne nekretnine, a zatim trosobne, navodi se u priopćenju Ministarstva prostornog planiranja, graditeljstva i državne imovine .
U Zagrebu biraju petogodišnji, a u Osijeku i Vukovaru desetogdišnji najam
Vlasnici su sami birali trajanje upravljanja nekretninama koje prepuštaju APN-u – najčešće deset godina (279) ili pet godina (253). U Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji najčešće se bira desetogodišnji najam, dok se u Gradu Zagrebu najviše vlasnika odlučilo za petogodišnje razdoblje.
Dosad je pregledano 229 nekretnina, a dio zahtjeva i dalje je u obradi zbog potrebe za dodatnim dopunama dokumentacije.
Nakon provedenog javnog poziva za vlasnike praznih nekretnina, APN priprema objavu javnog poziva za buduće zainteresirane najmoprimce, koji će biti raspisan za ona područja u kojima budu dostupne nekretnine. Svi uvjeti i detalji prijave bit će objavljeni do kraja ovog mjeseca.
Koji su uvjeti za vlasnike nekretnina?
Podsjetimo, javni poziv za vlasnike praznih nekretnina u sklopu Programa priuštivog najma otvoren je 18. prosinca 2025. godine, a trajao je do 15. veljače 2026. godine. Bio je namijenjen vlasnicima nekretnina koje su bile prazne u posljednje dvije godine, a koje su željeli dati na upravljanje APN-u na razdoblje od 3 do 10 godina.
Za to razdoblje vlasnicima se isplaćuje naknada u dvije rate, dok APN preuzima potpunu brigu o nekretnini, uključujući odnose s najmoprimcima.
Program priuštivog najma samo je jedna od mjera koje se provodi u sklopu Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske kojeg je Vlada RH donijela u ožujku 2025. godine.
