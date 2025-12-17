PRAVI EPOHALNI ISKORAK
Ogromna pobjeda Udruge Sjena: Ustavni sud jednoglasno ukinuo diskriminatorne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji
Ogromnu pobjedu ostvarile su osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama i njihove obitelji jer su na Ustavnom sudu uspjele srušiti diskriminatorne i nepravedne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.
Ustavni sud usvojio je ogromnu većinu primjedbi koje su podnijeli predlagatelji iz Udruge Sjena, ali i desetci obitelji osoba s invaliditetom. Tri su ključne točke ove odluke.
Ustavni sud ukinuo je odredbe po kojima osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama nemaju pravo na osobnog asistenta ako njihov roditelj ima status roditelja njegovatelja. Također, ukinuta je odredba po kojemu djeca, dakle osobe mlađe od 18 godina koja se ne školuju nemaju pravo na osobnog asistenta.
Dodatno, Ustavni sud ukinuo je ograničenje satnice od maksimalno 352 sata osobne asistencije i pravedno dosudio da se satnica ima odrediti prema stvarnim potrebama osoba s invaliditetom.
U odluci napisanoj i detaljno obrazloženoj na 82 stranice, Ustavni sud pobrojao je načela koja su prekršena u ovako diskriminatornim odredbama Zakona: od načela osnovnog dostojanstva osobe, jednakosti društvenog položaja, te jednakosti osoba s invaliditetom.
Ustavni sud bio je nepodijeljen, jednoglasan u ovoj odluci, a obrazloženje napisano na 82 stranice mala je škola ljudskih prava za resorno Ministarstvo socijalne skrbi i ministra Marina Piletića koji ga je predstavljao kao epohalni iskorak zanemarujući brojne apele osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.
Donosimo sažetak Odluke I Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske:
Ustavni sud, u povodu dva prijedloga, pokrenuo je postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te je ukinuo sljedeće odredbe Zakona o osobnoj asistenciji ("Narodne novine" broj 71/23., u daljnjem tekstu: ZOA):
- članak 12. u dijelu u koji glasi "koja je navršila 18 godina",
- članak 5. stavak 1. točka 11. u dijelu koji glasi "koja je navršila 18 godina i",
- članak 13. alineje 1., 3. i 4. stavka 1.,
- članak 18. stavke 1. i 2.,
- članak 34. stavak 1. u dijelu koji glasi "u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno"; stavak 2. alineja 1. u dijelu koji glasi "u trajanju do 352 sata mjesečno"; alineja 2. u dijelu koji glasi "u trajanju do 176 sati mjesečno"; alineja 3. u dijelu koji glasi "u trajanju do 88 sati mjesečno"; te stavci 3., 4., 5. i 6. i
- članak 54. Ustavni sud odredio je da članak 18. stavci 1. i 2. Zakona o osobnoj asistenciji ("Narodne novine" broj 71/23.) prestaju važiti s istekom roka od jedne godine od objave ove odluke u "Narodnim novinama".
Ustavni sud nije prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 18. stavka 3., 24. stavka 1. i 40. stavka 2. Zakona o osobnoj asistenciji ("Narodne novine" broj 71/23.).
Cijelu Odluku možete pronaći na sljedećem linku.
