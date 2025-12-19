Udruge Sjena odgovorila Vladi: Odluke Ustavnog suda ne analiziraju se, one se poštuju i provode

Udruga Sjena, koja je i pokrenula postupak pred Ustavnim sudom, jasno poručuje: spremni smo pomoći Vladi u izradi zakonskih izmjena kako bi se napokon donio ustavan, pravedan i provediv zakon. Ako je zbunjenost stvarna, a ne politički manevar, tada je vrijeme da se u proces uključe oni koji godinama upozoravaju na nepravde i koji žive posljedice loših zakona.