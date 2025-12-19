Udruge Sjena odgovorila Vladi: Odluke Ustavnog suda ne analiziraju se, one se poštuju i provode

Nakon objave Vlade kojom je najavila da će "stručne službe analizirati odluku Ustavnog suda", stigao je oštar odgovor udruge Sjena kojim podsjećaju da je Ustavni sud najviše tijelo zaštite ustavnosti, a ne savjetodavno tijelo.
Podsjetimo da je Vlada u četvrtak izdala priopćenje u kojem je napisala da iako poštuju odluku Ustavnog suda, "Vlada, kada predlaže reguliranje prava određenih osoba, osim pravnih mora sagledati i druge aspekte, uključujući realne mogućnosti i provedivost donesenih rješenja". Tom su prilikom najavili i da će razraditi način na koji će nadležna tijela postupati u novonastaloj pravnoj situaciji.
Priopćenje udruge Sjena prenosimo u cijelosti.
"Povodom priopćenja Vlade Republike Hrvatske objavljenog nakon odluke Ustavnog suda kojom su ukinute ključne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji, smatramo nužnim reagirati zbog neozbiljnosti i opasnog relativiziranja ustavne obveze koje to priopćenje sadrži.
"Svako drugačije postupanje je izravno podrivanje ustavnog poretka"
Izjave da će Vlada „analizirati odluku Ustavnog suda“ krajnje su neprimjerene i pravno neutemeljene. Odluke Ustavnog suda ne analiziraju se, one se poštuju i provode. Ustavni sud nije savjetodavno tijelo izvršne vlasti, nego najviše tijelo zaštite ustavnosti, čije su odluke obvezujuće za sva tijela vlasti. Svako drugačije postupanje predstavlja izravno podrivanje ustavnog poretka.
Ako u Vladi postoji zabrinutost, ona bi trebala biti usmjerena na činjenicu da je godinama diskriminiran velik broj osoba s invaliditetom, i to temeljem zakona koji je sada jednoglasnom odlukom Ustavnog suda proglašen neustavnim. Jednoglasnost ove odluke posebno je snažna poruka – ne radi se o nijansama, nego o teškoj i sustavnoj povredi temeljnih ljudskih prava.
Podsjećamo da smo u Republici Hrvatskoj svi dužni poštovati Ustav – i građani i Vlada. Ustav nije politički dokument koji se tumači prema dnevnim potrebama, nego temeljna zaštita dostojanstva svakog čovjeka. Osobe s invaliditetom nisu kolateralna šteta loših politika niti skupina čija se prava mogu „odgađati“ ili uvjetovati kapacitetima sustava.
"Ovo nije politički sukob, već glas hrvatskih majki"
Ovo što se danas događa nije politički sukob. Ovo je glas hrvatskih majki i obitelji koje štite svoju djecu. To nije ideologija. To je domoljublje bez fige u džepu – domoljublje koje ne traži povlastice, nego poštivanje Ustava i jednakost pred zakonom.
Udruga Sjena, koja je i pokrenula postupak pred Ustavnim sudom, jasno poručuje: spremni smo pomoći Vladi u izradi zakonskih izmjena kako bi se napokon donio ustavan, pravedan i provediv zakon. Ako je zbunjenost stvarna, a ne politički manevar, tada je vrijeme da se u proces uključe oni koji godinama upozoravaju na nepravde i koji žive posljedice loših zakona.
Ova odluka Ustavnog suda nije problem koji treba „analizirati“.
Ona je opomena.
I prilika da se konačno počne raditi u skladu s Ustavom Republike Hrvatske", napisali su u priopćenju.
