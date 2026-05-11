NAJAVLJENA PRIJE TRI MJESECA
Gdje je zapela koalicija SDP-Možemo? Analitičar: Ne vidim 'nevolje u raju', ali vidim ograničenja jednog partnera
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić sredinom veljače je najavio potpisivanje koalicijskog sporazuma s Možemo!, a nakon čega te dvije stranke planiraju zajedno na sljedećim parlamentarnim izborima srušiti HDZ s vlasti.
"Uskoro će biti potpisana koalicija s Možemo", izjavio je Hajdaš Dončić gostujući na RTL-u prije tri mjeseca. Mjesec dana kasnije, gostujuči na na izbornoj skupštini Možemo!, Hajdaš Dončić je poručio da će "sitne razlike koje imaju SDP i Možemo... činiti koaliciju čvršćom". No otad do danas jedva da je itko iz obje stranke spominjao koaliciju.
Doduše, nije bilo niti ikakvih očiglednih trzavica među tim dvjema strankama, poput onih nedavnih u vladajućoj koaliciji, a da bi se šutnju tumačilo time. Valja uzeti u obzir da je SDP trenutno u razdoblju unutarstranačkih izbora u najvećim gradskim i županijskim organizacijama što je, moguće, privremeno potisnulo potpisivanje koalicije u drugi plan.
SDP-u ekonomske, a Možemo! ideološke teme?
"To se potpisivanje ne događa, ali ne vidim ni po čemu ima nekih problema. Štoviše, SDP i Možemo! vrlo uigrano funkcioniraju i komuniciraju oko izbora ustavnih sudaca i drugih tema pa trenutno ne vidim nekih 'nevolja u raju'. To je bitna promjena u odnosu na njihov pokušaj sklapanja koalicije prije prošlih parlamentarnih izbora", kaže politički analitičar i komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić.
Zagreb je najvažnija politička pozornica
Trogrlić smatra kako su teme kojima se te dvije stranke dominantno bave uvelike uvjetovane pozicijama u kojima se nalaze. Primjerice, Zagreb, gdje je Možemo! na vlasti, s brojem ljudi koji tamo živi i brojem medija koji tamo djeluju, politička je pozornica važnija od ostalih. Tamo se zbiva većina događaja koji ideološki najviše polariziraju javnost.
"To što je na vlasti u Zagrebu dovodi Možemo! u poziciju bavljenja određenim ideološkim temama poput izdavanja ili neizdavanja dozvola za nastupe Marka Perkovića Thompsona ili kao proteklog vikenda - održavanja Hoda za život i Trnjanskih krijesova. Možemo! je u tom smislu vidljiviji i čvršći nego SDP. S druge strane, SDP se kao najjača oporbena stranka više trudi oko tema o ustavnim sucima, pravosuđu, inflaciji... u kojima su vidljiviji od Možemo!. SDP ima širu kadrovsku bazu, ali što se tiče profilacije pojedinaca, Možemo! ne zaostaje. Imaju Tomaševića, Benčić i Kekin u najmanju ruku, a u politici nije malo kad imaš troje tako vidljivih političara", kaže.
Tko se u Možemo! bavi ekonomskim temama?
Proteklih godina, naročito otkad se razbuktala inflacija, političkim prostorom vladaju ekonomske teme, pitanja plaća, mirovina i životnog standarda. U toj niši SDP, kao veća stranka sa širom kadrovskom bazom, ima nekoliko istaknutih ljudi u svojim redovima poput bivših ministara Borisa Lalovca i Branka Grčića ili pak sveučilišnog profesora Josipa Tice, predsjednika stranačkog Savjeta za gospodarski razvoj i turizam.
S druge strane Možemo u svojim redovima nema niti jednog ekonomskog stručnjaka, čak ni ekonomista koji bi kontinuirano pratio i komentirao gospodarske teme. Obično to čine Sandra Benčić, pravnica po struci, te Damir Bakić koji je inženjer matematike.
Politolozi, pravnici, arhitekti, lingvisti... A ekonomisti?
Ako već ne iznenađuje podatak da među jedanaest saborskih zastupnika Možemo! nema niti jednog ekonomista - što je inače najzastupljenije zvanje među zastupnicima ovoga saziva Sabora - svakako iznenađuje činjenica da među 15 članova glavnog stranačkog tijela - Upravnog odbora Možemo! - također niti jedan nije ekonomist.
Na popisu upravnih tijela stranke još više iznenađuje da je među 51 članom Vijeća Možemo! tek dvoje ekonomista, od kojih je jedna magistrica ekonomije s usmjerenjem na upravljanje ljudskim potencijalima, dok je drugi kako sam navodi 'ekonomist i grafički dizajner'. Uz ponajviše politologa i politologinja te pravnika i pravnica, ima i lingvista i lingvistica, profesora i profesorica filozofije i komparativne književnosti, arhitekata i arhitektica, novinara i novinarki, čak i profesora indologije no klasičnog ekonomista nema u rukovodećim tijelima treće po snazi političke stranke.
"Mlađa su stranka, kadrovski specifična"
"Možemo! ima više slabosti koje su, među ostalim, posljedica toga što su mlađa stranka, samim time neiskusnija i kadrovski specifična. S druge strane, očito je da struktura društva koje se priklanjalo krugu Možemo! nije bila dominantno ekonomskog backgrounda. No u koaliciji, gdje se dijele resori i tematske cjeline kojima se stranke bave, te slabosti manje dolaze do izražaja i ne moraju nužno biti loše", tvrdi Trogrlić.
On veći problem Možemo! vidi u ograničenosti te stranke na tek nekoliko sredina u Hrvatskoj.
"Oni su treća stranka prije svega zbog pozicije koju drže u Zagrebu. Izvan toga, njih realno nema ili nemaju značajniju ulogu. A nije lako graditi snažnu parlamentarnu stranku dominantno vezanu uz Zagreb. S tim da je logično da i tamo neće dalje rasti, nego početi padati, jer će građani vremenom postati nezadovoljni njima, kao što postaju nezadovoljni svakom vlašću", kaže.
"Nedostaje im i kadrovske i geografske širine"
U tom smislu, dodaje Trogrlić, stranci Možemo! ne nedostaje samo kadrovske, nego i geografske širine da bi mogli dalje rasti. Zbog tih je ograničenja, kaže, koalicija s SDP-om oportuna za Možemo!.
"Sadašnji rast svoga rejtinga Možemo! uglavnom ostvaruje na svjetonazorskoj polarizaciji. Nije da SDP nema jasan odnos prema svjetonazorskim temama i događajima, ali nema poziciju iz koje može nastupati kakvu ima Možemo! zahvaljujući tome što je na vlasti u Zagrebu. Plenković ima tu poziciju kao premijer, a Tomašević kao gradonačelnik glavnog grada. Na tom međusobnom sukobu i jedan i drugi izvlače političku korist."
