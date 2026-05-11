Gdje je zapela koalicija SDP-Možemo? Analitičar: Ne vidim 'nevolje u raju', ali vidim ograničenja jednog partnera

"To što je na vlasti u Zagrebu dovodi Možemo! u poziciju bavljenja određenim ideološkim temama poput izdavanja ili neizdavanja dozvola za nastupe Marka Perkovića Thompsona ili kao proteklog vikenda - održavanja Hoda za život i Trnjanskih krijesova. Možemo! je u tom smislu vidljiviji i čvršći nego SDP. S druge strane, SDP se kao najjača oporbena stranka više trudi oko tema o ustavnim sucima, pravosuđu, inflaciji... u kojima su vidljiviji od Možemo!. SDP ima širu kadrovsku bazu, ali što se tiče profilacije pojedinaca, Možemo! ne zaostaje. Imaju Tomaševića, Benčić i Kekin u najmanju ruku, a u politici nije malo kad imaš troje tako vidljivih političara", kaže.