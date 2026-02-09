REJTING STRANAKA
Analitičar: "HDZ još ima prostora za širenje, SDP i Možemo! moraju riješiti jedan problem, a Most nema kamo"
Redoslijed političkih stranaka u dvama najvećim istraživanjima političkih preferencija javnosti - Crobarometru i Cro demoskopu već duže vrijeme su zacementirana. HDZ je prvi, a slijede ga SDP, Možemo! i Most.
No, povremeno se i unutar tog zacementiranog rasporeda dogode neki značajniji pomaci. Jedan takav vidi se u prvom ovogodišnjem Cro Demoskopu, objavljenom u nedjelju, istraživanju koje za RTL provodi agencija Promocija plus.
Rezultati, odnosno raspoloženje javnosti očito je bilo pod snažnim dojmom prošlotjednog dočeka rukometaša, odnosno političkog sukoba nastalog oko nastupa Marka Perkovića Thompsona na istom.
Događaj koji je okupio desnicu oko HDZ-a
Kako su već prošloga tjedna isticali politički analitičari, na tom je događaju vrhnje pobrao HDZ, odnosno Andrej Plenković. Pa je nakon dugo vremena u Cro demoskopu vladajuća stranka imala iznad 30 posto podrške - 30,6 posto ili skoro tri postotka više nego u prosincu. No rejting je, doduše nešto manje, narastao i HDZ-ovim suparnicima: SDP-u s 22,5 na 23,1 posto i Možemo! s 12,4 na 13,3 posto, dvjema lijevim strankama koje su partnerice u Zagrebu, a grade predizborno partnerstvo i na nacionalnoj razini. Jedino još Most prelazi prag od pet posto. Ima 5,4 posto podrške, ali manje u odnosu na prošli Cro Demoskop kada je bio na 6,2 posto.
Zapravo je sve veći razmak između spomenute četiri stranke i svih ostalih u redovnim mjesečnim istraživanjima.
"Već duže vrijeme je tako, s tim da je doček rukometaša koji je bio najznačajniji događaj u percepcijskom smislu preokrenuo trend kod samog HDZ-a koji već duže vrijeme ima lagano silazan trend, ali ne zabrinjavajuć. Taj je događaj okupio desnicu oko HDZ-a", kaže komunikacijski stručnjak i politički analitičar Jerko Trgorlić.
Koliko SDP i Možemo! mogu zajedno?
Pokazalo se, dodaje Trogrlić, da HDZ-ov bazen desnih birača još nije ispražnjen i da osim Mosta nema ozbiljnije desne opcije koja bi trenutno ugrozila HDZ.
"U tom smislu HDZ još ima prostora za širenje", kaže.
S druge strane, SDP i Možemo! premašuju HDZ kada zbroje svoje anketne postotke. No bi li im to bilo dovoljno ako bi taj omjer zadržali do izbora? Trogrlić napominje kako se spomenuta istraživanja javnosti rade na bazi Hrvatske kao jedne izborne jedinice i daju uvid u trend, ali ni približno ne govore koliko bi tko imao mandata da se, primjerice, sada održavaju izbori.
"HDZ bi s ovakvim trendom i postocima kakve ima u ovim istraživanjima, dobio puno više mandata nego SDP i Možemo! zajedno. Osim toga, ne znamo što bi bilo ako bi SDP i Možemo! u ovim istraživanjima bili zajedno, a ne pojedinačno. Ne znamo koliki je njihov sinergijski potencijal i koliko birača nije zadovoljno tom koalicijom. Možda je nekim biračima SDP-a Možemo! prerigidan, a možda je nekim biračima Možemo! SDP nedovoljno lijevo", kaže.
"Hajdaš Dončić mora pokazati da je lider"
Ipak, Trogrlić smatra da su SDP i Možemo! sklopili strateško partnerstvo na vrijeme. No također smatra da imaju problem s liderstvom.
"To je posao za Sinišu Hajdaša Dončića, da se u narednim mjesecima pokaže vjerodostojnim i snažnim liderom koji može izaći na megdan Plenkoviću. Tu je bitku, zbog ove najvidljivije teme (Thompson, nap.a.) u zadnje vrijeme, preuzeo Tomašević no ja i dalje ne mogu zamisliti Možemo kao senior partnera na nacionalnoj razini. Oni nigdje, osim u zagrebu i nešto malo u Rijeci i Puli, nemaju potrebnu stranačku infrastrukturu. To nije dovoljno da bi se bilo liderom opozicije, iako po pitanju liderstva Možemo stoji čak nešto bolje od SDP-a jer uz Tomaševića imaju i Sandru Benčić i Ivanu Kekin koje su jako profilirana opozicijska lica."
U tom smislu, ističe Trogrlić, SDP će morati liderski ojačati.
"Kako se budu približavali izbori, kampanja će postajati sve više personalizirana. Bit će to bitka za premijera u kojoj Hajdaš Dončić još uvijek nije u stanju pobijediti Plenkovića."
"Most nema puno prostora za rast, a žilav je za pad"
Otkako je Domovinski pokret (DP) počeo tonuti u anketama, četvrto mjesto po rejtingu čvrsto drži Most. No trend mu značajnije ne raste niti pada i u tom smislu je svojevrsnoj slijepoj ulici.
"Most je definirao svoju poziciju i narativ kao antisistemski, antihadezeovski i jako desno. To ih dovodi u poziciju u kojoj ne mogu ni u kakvoj opciji biti sudionik u obnašanju vlasti. Oni će i dalje imati svoju publiku jer dio birača je takvog profila da su uvijek protiv svih, a imat će i dio onih desnih birača kojima je Plenković suviše umjeren, a HDZ nikad neće biti dovoljno desno. No to je dio birača na koje HDZ i Plenković i ne računaju", smatra Trogrlić.
Napominje kako nedavni unutarstranački izbori na kojima je Nikola Grmoja naslijedio Božu Petrova na čelu stranke, nisu donijeli novu energiju.
"Grmoja nije novo lice. On je zapravo i nosio stranku proteklih godina, dok je Petrov bio dosta neprimjetan. Most zapravo nema velikog prostora za rast, a pokazao se žilavim i za neki veći pad", napominje Trogrlić.
"DP stalno pada, ali daleko od toga da su bivši"
No zato je DP u stalnom padu. U Cro demoskopu su od prosinca naovamo pali s već tada slabih 2,9 na 1,6 posto, dok su u prošlom Crobarometru u istom razdoblju pali s 4 na 2,7 posto. Trogrlić kaže kako je to logično iz nekoliko razloga.
"Prvo, imali su sukob unutar stranke doslovno se rascijepivši. Drugo, ušli su u koaliciju s HDZ-om što je uvijek otegotna okolnost malom partneru. I treće, HDZ je u nekim vidljivim temama u zadnje vrijeme otišao udesno čime je sužen prostor DP-u. Sve to im ne ide u prilog, ali oni to objašnjavaju time da je ova vlada domoljubnija zbog njihovog participiranja u njoj. Oni nemaju kamo i tako se ponašaju."
No Trogrlić napominje kako će se, naspram anketa, tek na izborima, kada se raspoloženje birača razdijeli po izbornim jedinicama, znati prava vrijednost DP-a.
"Njima je dovoljno da u dvije-tri izborne jedinice pređu izborni prag, a s obzirom na rejting koji imaju nacionalno to se čini vrlo vjerojatnim. DP nema snagu kakvu je imao na prošlim izborima, ali daleko od toga da su 'bivša' stranka", kazao je.
