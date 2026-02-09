Analitičar: "HDZ još ima prostora za širenje, SDP i Možemo! moraju riješiti jedan problem, a Most nema kamo"

"To je posao za Sinišu Hajdaša Dončića, da se u narednim mjesecima pokaže vjerodostojnim i snažnim liderom koji može izaći na megdan Plenkoviću. Tu je bitku, zbog ove najvidljivije teme (Thompson, nap.a.) u zadnje vrijeme, preuzeo Tomašević no ja i dalje ne mogu zamisliti Možemo kao senior partnera na nacionalnoj razini. Oni nigdje, osim u zagrebu i nešto malo u Rijeci i Puli, nemaju potrebnu stranačku infrastrukturu. To nije dovoljno da bi se bilo liderom opozicije, iako po pitanju liderstva Možemo stoji čak nešto bolje od SDP-a jer uz Tomaševića imaju i Sandru Benčić i Ivanu Kekin koje su jako profilirana opozicijska lica."