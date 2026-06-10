Sukob u Varaždinu: Bosilj tvrdi da se radi bez dozvole, Habijan ga opovrgava

„Prilično sam razočaran odnosom gradske vlasti, prije svega uskočkog optuženika, njegovog zamjenika, ali i drugih ljudi u gradu Varaždinu, redom SDP-ovaca. Od 2006. traje cijela ova priča oko nove zgrade pravosudnih tijela u gradu Varaždinu i drago mi je da se našlo sredstva da se ova zgrada napravi”, rekao je.