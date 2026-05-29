antiinflacijske mjere
Šušnjar: Nemam problem, nemam kompleks uvažiti dobar prijedlog, ali od oporbe samo slušam naklapanja
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u petak je poručio da se oporezivanje ekstraprofita ne uvodi zbog malog i srednjeg poduzetništva, već zbog onih koji neopravdano prekomjerno povećavaju svoje profitne marže te da je u Hrvatskoj oko 1.700 kompanija koje bi se oporezivale na taj način, a najavio je i promjene u cijenama goriva.
Ante Šušnjar posjetio je tvrtku Vetropack u Humu na Sutli, a nakon obilaska odgovarao je i na novinarska pitanja vezana uz novi Vladin paket antiinflacijskih mjera.
"To su mjere koje se donose zbog inflatornih pritisaka, a možemo samo reći da radimo sve kako bismo smanjili te pritiske. Oporezivanje ekstraprofita usmjereno je prema onima koji neopravdano prekomjerno povećavaju svoje profitne marže. Međutim, to se ne odnosi na izvozno orijentirane kompanije. To je jedna od pojava kada gospodarstvo raste, a ja sam u Vladi zadužen za to da gospodarstvo raste što više i što uspješnije”, odgovorio je ministar.
Kazao je i da se mjere donose radi potrošača, kako ne bi bilo rasta cijena usluga. Odgovarajući na pitanje koliko je kompanija imalo prekomjerne profitne marže, Šušnjar je odgovorio da malo i srednje poduzetništvo uopće ne ulazi u porezne škare o kojima se govori te da je u Hrvatskoj oko 1.700 kompanija koje bi se oporezivale na taj način.
"Jesu li doista neopravdano dizale marže utvrdit ćemo kada napravimo pregled prethodnih godina i ovo što će se oporezivati ovim porezom, pa ćemo vidjeti. To je ministar Ćorić jučer predstavio i to je u ingerenciji Porezne uprave koja to analizira i provodit će naplatu tog poreza”, izjavio je ministar.
Komentirao je i izjave iz oporbe da pozdravljaju uvođenje tog poreza, ali da je riječ o njihovim prijedlozima. "Svaki dobar prijedlog ću kao ministar gospodarstva uvažiti s bilo koje strane da dođe. Nemam problem, nemam kompleks uvažiti dobar prijedlog, ali ja od oporbe samo slušam naklapanja, slušam svakakve teze koje se šire i izvan države”, kazao je.
Jedno od pitanja bilo je vezano uz energetsku krizu, a novinare je zanimalo postoji li program koji bi pomogao velikim potrošačima energije.
"O takvim programima aktivno razgovaramo i na razini Europske unije na Vijeću ministara energetike. Krajem šestog mjeseca imamo Vijeće za energetiku gdje će to biti jedna od ključnih tema - kako pomoći europskoj industriji, pogotovo energetski intenzivnim djelatnostima, određenim subvencijama, oslobođenjima od plaćanja ETS-a. Moramo omogućiti europskoj, ali prije svega hrvatskoj industriji da bude konkurentna globalno, jer upravo svjedočimo procesu reindustrijalizacije i deglobalizacije, a trka koju imamo s Kinom i SAD-om je bespoštedna”, kazao je Šušnjar.
Novinare je zanimalo i hoće li se mijenjati cijena goriva u ponedjeljak, ministar je odgovorio da se 'cijena mijenja stalno, na dnevnoj bazi'. "Vlada je donijela uredbu kako bi učinila gorivo priuštivije građanima u 15 dana. Tih 15 dana istječe u ponedjeljak i bit će promjene”, najavio je.
