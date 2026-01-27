Tko bi mogao zamijeniti Vujčića na čelu HNB-a? Iskočilo je jedno ime

Od 2000. do 2013. bila je članica Savjeta HNB-a. Od lipnja 2013. do ožujka 2015. bila je zamjenica tadašnjeg gradonačelnika Zagreba Milana Bandića zadužena za gospodarstvo, a od listopada 2014. do ožujka 2015. obnašala je i dužnost gradonačelnice jer je Bandić završio u istražnom zatvoru u sklopu kaznenog postupka u aferi Agram. Od 2015. do 2018. bila je i zastupnica u Gradskoj skupštini.