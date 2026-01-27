Tko bi mogao zamijeniti Vujčića na čelu HNB-a? Iskočilo je jedno ime

Tomislav Ćorić, dosadašnji viceguverner Hrvatske narodne banke (HNB), odlazi s te funkcije u Vladu, na mjesto ministra financija, a već je bilo najavljeno da s mjesta guvernera HNB-a odlazi i Boris Vujčić, koji će postati potpredsjednik Europske središnje banke, što znači da domaća središnja banka ostaje bez dvoje važnih ljudi.
Tko bi mogao zamijeniti Vujčića?
Iz HDZ-a su Goranu Peniću iz Jutarnjeg lista neslužbeno rekli kako nije još odlučeno koga će podržati, ali da je najizglednije rješenje da to postane Sandra Švaljek, aktualna Vujčićeva zamjenica.
Nju je Sabor na tu poziciju imenovao 2018., a drugi šestogodišnji mandat Hrvatski sabor joj je povjerio 2024. godine.
Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu, u području fiskalne politike. Od 1992. do 2018. radila je u Ekonomskom institutu Zagreb, gdje je bila i ravnateljica.
Od 2000. do 2013. bila je članica Savjeta HNB-a. Od lipnja 2013. do ožujka 2015. bila je zamjenica tadašnjeg gradonačelnika Zagreba Milana Bandića zadužena za gospodarstvo, a od listopada 2014. do ožujka 2015. obnašala je i dužnost gradonačelnice jer je Bandić završio u istražnom zatvoru u sklopu kaznenog postupka u aferi Agram. Od 2015. do 2018. bila je i zastupnica u Gradskoj skupštini.
