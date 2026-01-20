Guverner HNB-a ide na novu funkciju, evo kolika će mu biti plaća

Ministri financija država europodručja na sastanku u Bruxellesu dali su potporu guverneru Hrvatske narodne banke Borisu Vujčiću za mjesto potpredsjednika Europske središnje banke.
Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić dobio je u ponedjeljak potporu ministara financija eurozone za mjesto potpredsjednika Europske središnje banke, a koraci koji slijede do formalne potvrde smatraju se formalnošću.
Predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitao je na društvenoj mreži X guverneru HNB-a Borisu Vujčiću ističući kako je njegov izbor veliko priznanje i Hrvatskoj.
Golema plaća
Prema dostupnim podacima, potpredsjednik ESB-a ima fiksnu osnovnu plaću, koja je u siječnju 2026. godine svrstana u najviši platni razred, prenosi Dnevnik.hr. Osnovna godišnja bruto plaća potpredsjednika je nešto više od 343.000 eura.
Minimalna mjesečna neto plaća iznosi oko 18.000 eura, ali riječ je o iznosu bez dodatnih naknada. Naime, potpredsjednik uz osnovnu plaću ima pravo na naknade za stanovanje, obrazovanje djece i druge troškove, što može znatno povećati njegova primanja.
Prema njegovoj imovinskoj kartici, Vujčić je kao guverner HNB-a mjesečno zarađivao 7835 eura neto.
