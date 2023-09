TNT KOMENTAR: Europski Andrej i balkanski Plenković

Podijeli :

“Čovjeku bude žao činiti dobro kad čuje što njih zanima”. Tako je premijer Andrej Plenković ovoga tjedna reagirao kada su novinari na press konferenciji o mjerama Vlade, dodatno pitali i tko će odgovarati za eferu “Plin za cent” u HEP-u, te je li gotovo revizorsko izvješće koje je ministar gospodarstva naručio prije više od godinu dana.

To Plenkovićevo “dođe čovjeku žao činiti dobro” zvuči pomalo kao ono “A sad će Đura da ti oprosti što te tukao” iz Balkanskog špijuna.

I nije ta izjava jedino što vuče na balkanštinu u izjavama i ponašanju hrvatskog premijera.

Plenković: Isticanje ustaške zastave neprihvatljivo i kažnjivo Sve ih je branio do zadnjeg trena: Pogledajte što su govorili Plenkovićevi ministri na odlasku

Taj “mogu šta hoću” gard – tipična je pozicija balkanskih moćnika koji državu doživljavaju kao svoje leno, državni proračun kao da im ga je ćaća napunio a vladu kao vrtić za svoje nedorasle i raspojasane frendove.

Deset godina Hrvatska je u Europskoj uniji, a žilavi balkanski mentalitet političara preživio je sve pokušaje europeizacije. Ako ikome, Andreju Plenkoviću jasno je da je javna SLUŽBA, u europskom civilizacijskom krugu, upravo to što joj ime kaže. Da nisi gazda nego službenik ili ako hoćeš dužnosnik. Da ti je, dakle, DUŽNOST SLUŽITI ljudima koji su te birali i koji svojim radom pune državnu blagajnu. Nije to “činiti dobro” neki tvoj osobni izbor – to ti je dužnost, zato si izabran i primaš plaću. To ti je posao.

To što kroz mjere vraćaš narodu dio iz proračuna koji je dobro nabubrio u inflaciji – nije nikakvo dobro ni milosrdno djelo. Ne vraćaš iz svog džepa.

To što se dogodilo u HEP-u nisu nikakva “pozitivna odstupanja” niti gubitak dobitka – to je ili nesposobnost ili krađa, za oboje se u EU poliitčki odgovara. To što ministar zaboravi upisat u imovinsku karticu par milijuna eura pristiglih velikim dijelom baš iz državnog prorčauna – nije to nikakva tehnička greška. To je baš onaj sukob interesa zbog kojeg povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa postoje.

Svi ovi balkanski izgovori i određivanje tema i netema novinarima nažalost su dokaz kako su dva mandata na vlasti bila dovoljna da “europskog Andreja” pretvore u “balkanskog Plenkovića”.

A više informacija o tome kako izgleda treći mandat na vlasti balkanskog političara, potražite preko istočne granice.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.