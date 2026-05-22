Tomašević najavio izgradnju novog doma zdravlja u Donjem Dragonošcu

Projekt predviđa uklanjanje postojeće zgrade i izgradnju novog suvremenog objekta s jednom podzemnom i tri nadzemne etaže. U prizemlju će se nalaziti ulazni prostor i ljekarna, dok je na prvom katu predviđena ordinacija s pripadajućom čekaonicom i sanitarnim čvorom. Drugi kat bit će namijenjen prostorijama za medicinsko osoblje dok će u podrumu biti patronažna služba, skladište lijekova, laboratorij ljekarne i pomoćni sadržaji, naveli su iz Grada. Dodali su da će atrij omogućiti prirodno osvjetljenje unutarnjih prostora.