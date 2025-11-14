Oglas

škola u vatrogasnom domu

Novi prosvjed u Donjem Dragonošcu: Roditelji blokirali cestu

author
N1 Info
14. stu. 2025. 11:05
11:22
N1

Nezadovoljni roditelji učenika iz zagrebačkog Donjeg Dragonošca održali su novi prosvjed i bojkot nastave ispred stare škole koja je teško stradala u potresu. Građevinska dozvola za novu školu u Donjem Dragonošcu i dalje nije nije izdana do kraja rujna, a što je bilo najavljeno iz Grada Zagreba

Kažu da Grad mjesecima nije ispunio obećanja niti je pokrenuo postupak izdavanja dozvole za gradnju nove škole.

Danas su treći put prosvjedovali te su na 10 minuta blokirali cestu.

"Od Grada tražimo da shvati da Donji Dragonožec, Trpuci, Lipnica, Havidići, pripadaju Zagrebu. Do sada se to nije pokazalo u planovima i aktivnostima Grada.

Nažalost, ovdje djeca već šestu godinu nastavu pohađaju u vatrogasnom domu koji nije adekvatan za obrazovanje. Tražimo školu već nekoliko godina i nadamo se da će u Gradu konačno shvatiti da i ovaj dio periferije pripada Zagrebu", poručio je jedan od organizatora prosvjeda najavivši prosvjede svakog mjeseca.

Teme
dragonožec

