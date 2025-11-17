MUP izdao suglasnost za OŠ Donji Dragonožec, gradnja u prvoj polovici 2026.

Izdane su građevinske dozvole za osnovnu školu i ambulantu u Donjem Dragonošcu, a početak radova očekuje se u prvoj polovici sljedeće godine, izvijestila je u ponedjeljak glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.
"Nakon što je došla suglasnost MUP-a i za osnovnu školu i za ambulantu u Donjem Dragonošcu, danas su za oba objekta izdane građevinske dozvole. Slijedi izrada izvedbenog projekta na osnovu kojeg će biti pokrenuta javna nabava za izvođača radova, uz očekivani početak radova u prvoj polovici sljedeće godine", istaknula je glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.
Da se to izdavanje građevinskih dozvola očekuje, najavio je 14. studenoga zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, nakon što su roditelji učenika tog jutra ponovno, treći put, mirno prosvjedovali i bojkotirali nastavu ispred stare škole, ističući da Grad mjesecima nije ispunio obećanja niti pokrenuo postupak izdavanja dozvole za gradnju nove škole.
Učenici Područne škole Dragonožec već šestu godinu pohađaju nastavu u prostorima lokalnog DVD-a, koje ocjenjuju neadekvatnima i bez osnovnih uvjeta, uključujući sportsku dvoranu.
"Prvotno je na tom području trebala biti četverogodišnja škola za koju je bio gotov projekt, ali lokalna zajednica je tražila osmogodišnju školu i mi smo na to pristali", rekao je novinarima 14. studenoga gradonačelnik Tomašević. Dodao je kako je to skuplja investicija, ali uključuje školu i ambulantu, što će značajno unaprijediti kvalitetu života u tom dijelu Zagreba.
Tomašević je objasnio kako je postupak izdavanja građevinske dozvole zahtjevan jer uključuje pribavljanje suglasnosti od javnopravnih tijela. Poručio je kako je Gradu u interesu da se što prije krene s radovima.
Također je napomenuo da će, uz školu, objekt sadržavati i druge sadržaje važne za lokalnu zajednicu te da će Grad kontrolirati i nadzirati izvođenje radova.
"Plan je da škola bude spremna za novu školsku godinu 2027./2028.", poručio je 14. studenoga gradonačelnik Tomašević.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
