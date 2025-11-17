MUP izdao suglasnost za OŠ Donji Dragonožec, gradnja u prvoj polovici 2026.

"Prvotno je na tom području trebala biti četverogodišnja škola za koju je bio gotov projekt, ali lokalna zajednica je tražila osmogodišnju školu i mi smo na to pristali", rekao je novinarima 14. studenoga gradonačelnik Tomašević. Dodao je kako je to skuplja investicija, ali uključuje školu i ambulantu, što će značajno unaprijediti kvalitetu života u tom dijelu Zagreba.