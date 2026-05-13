PREVIŠE PROBLEMA
Problemi s početkom izgradnje novog Maksimira: Rok produljen, arhitekti misle da ni to neće biti dovoljno
Rok za predaju idejnih rješenja u sklopu arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice produljen je za gotovo mjesec dana, nakon velikog broja upita i zahtjeva sudionika natječaja. Vrijednost nabave procjenjuje se na 13,9 milijuna eura bez PDV-a.
Prema podacima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN), novi rok za predaju natječajnih radova sada je 17. srpnja, umjesto prvotno planiranog 24. lipnja. Pomaknut je i rok za dostavu maketa, s 9. na 28. srpnja, piše Vedran Brkulj s tportala.
U obrazloženju odluke navodi se da je rok produljen kako bi se osiguralo dovoljno vremena za izradu kvalitetnih rješenja, u skladu s važećim propisima i složenošću natječajnog zadatka.
Arhitekti tražili i višemjesečnu odgodu
Ipak, ostaje otvoreno pitanje hoće li i novi rok biti dovoljan. Iz objavljenih upita u EOJN-u vidljivo je da su pojedini arhitektonski i urbanistički uredi tražili znatno dulje produljenje, u nekim slučajevima i do šest mjeseci.
Kao razlog navode iznimnu kompleksnost natječaja, koji istodobno obuhvaća projektiranje velikog stadionskog objekta, urbanističko oblikovanje šire zone, prometna i infrastrukturna rješenja te niz dodatnih sportskih i javnih sadržaja.
Velik interes za projekt potvrđuje i činjenica da je u nešto više od mjesec dana pristiglo gotovo 300 upita vezanih uz natječajnu dokumentaciju. Koliko će radova na kraju biti predano i hoće li rok ponovno biti produljen, zasad nije poznato.
Natječaj se provodi u jednom stupnju kao otvoreni arhitektonsko-urbanistički, anketni i realizacijski postupak.
Stadion za 35.000 gledatelja
Anketni dio odnosi se na Sportsko-rekreacijski centar Svetice i prometno čvorište Borongaj, odnosno zone A i D, gdje se traže urbanistički koncepti bez obveze daljnjeg projektiranja.
S druge strane, realizacijski dio natječaja odnosi se na zonu C i budući stadion Maksimir. Na temelju pobjedničkog rada izrađivat će se kompletna projektno-tehnička dokumentacija potrebna za izvedbu projekta.
Cilj natječaja je odabrati najbolje rješenje za novi stadion kapaciteta 35.000 sjedećih mjesta, kao i urbanističko-arhitektonski koncept za područje Svetica i Borongaja.
Ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 224 milijuna eura bez PDV-a, a projekt zajednički financiraju Vlada RH i Grad Zagreb. U taj iznos nije uključeno rušenje postojećeg stadiona.
Za pet najbolje ocijenjenih radova predviđene su novčane nagrade, pri čemu će pobjedničko rješenje dobiti 349.000 eura bruto, dok je za petoplasirani rad predviđeno 78.000 eura bruto. O najboljim prijedlozima odlučivat će međunarodni stručni žiri.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije je izjavio da bi rušenje postojećeg stadiona moglo početi 2027., dok bi gradnja novog Maksimira trebala krenuti 2029. Preduvjet za to je dovršetak i puštanje u funkciju novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici, čiji radovi, prema tvrdnjama Grada, napreduju prema planu.
