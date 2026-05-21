Otkrivene cijene hrane na stadionima Svjetskog prvenstva: Hrvatske navijače čekaju ozbiljni troškovi

Navijače koji planiraju put na Svjetsko prvenstvo 2026. dočekat će vrlo visoke cijene i nakon što već plate skupe ulaznice
Novo istraživanje SeatPicka pokazuje da će troškovi na dan utakmice najviše pogoditi one koji budu gledali susrete na američkim stadionima.
SeatPick nije računao cijenu ulaznica, nego osnovni navijački trošak na stadionu - jedno pivo i jedan jednostavni obrok. Najskuplji je Levi's Stadium u Santa Clari, gdje taj paket stoji 34,24 dolara, odnosno oko 29,50 eura, prenosi tportal.
Američki stadioni na vrhu liste
Među tri najskuplja stadiona su isključivo američka domaćinstva. Nakon Levi's Stadiuma slijedi MetLife Stadium u East Rutherfordu s cijenom od 33,22 dolara, a treći je SoFi Stadium u Inglewoodu, gdje pivo i osnovni obrok stoje 32,24 dolara.
"Američki stadioni dominiraju vrhom ljestvice, što odražava više troškove praćenja velikih događaja na tržištima poput područja San Francisca, New Yorka/New Jerseyja i Los Angelesa', rekao je direktor SeatPicka Gilad Zilberman.
Upozorio je da navijači ne bi smjeli podcijeniti ukupan trošak odlaska na utakmicu.
"To su velika domaćinstva sa stadionima svjetske klase, ali navijači ne bi smjeli podcijeniti koliko cijeli dan može koštati kada jednom uđu na stadion', dodao je Zilberman.
Hrvatske navijače čekaju ozbiljni troškovi
Za hrvatske navijače posebno su zanimljive cijene na stadionima na kojima će Vatreni igrati utakmice u skupini. Najskuplji je Toronto, gdje će na BMO Fieldu pivo i osnovni obrok stajati 25,77 dolara, odnosno oko 22,20 eura.
U Philadelphiji, na Lincoln Financial Fieldu, taj će paket stajati 24,81 dolar, odnosno oko 21,40 eura, dok će u Dallasu, na AT&T stadionu, navijači za isto morati izdvojiti 23,88 dolara, odnosno oko 20,55 eura.
Iako su te cijene niže od onih na najskupljim stadionima turnira, za navijače koji planiraju gledati više utakmica ili putuju s obitelji to je i dalje značajan dodatni trošak.
Meksiko najpovoljniji za navijače
Potpuno drukčija slika dolazi iz Meksika. Najpovoljniji stadion cijelog turnira je Estadio Akron u Guadalajari, gdje pivo i osnovni obrok stoje samo 9,77 dolara, odnosno oko 8,50 eura.
Slijedi Estadio Azteca u Mexico Cityju s cijenom od 10,77 dolara, dok je treći najpovoljniji Estadio BBVA u Monterreyu, gdje isti paket stoji 13,90 dolara.
"Razlika između najskupljih i najjeftinijih stadiona teško se može ignorirati. Navijači na Levi's Stadiumu gledaju cijenu od 34,24 dolara za pivo i osnovni obrok, dok isti osnovni trošak na Estadio Akronu iznosi samo 9,77 dolara", rekao je Zilberman.
