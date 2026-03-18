prerani odlazak

Tuga u Čapljini: Polaznik Policijske akademije iznenada preminuo

18. ožu. 2026. 19:24
david perić
PU dubrovačko-neretvanska

Bio je polaznik Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac u školskoj godini 2025./2026.

U 26. godini života preminuo je David Perić iz Čapljine, polaznik Policijske akademije, izvijestila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Perić se nalazio na obuci u Kuparima, gdje mu je 12. ožujka pozlilo. Prevezen je u Opću bolnicu Dubrovnik. Unatoč naporima liječnika, preminuo je danas.

Bio je polaznik Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac u školskoj godini 2025./2026.

"Njegov prerani odlazak ostavlja dubok trag"

Iz Policijske akademije poručili su kako će ga kolegice i kolege, kao i nastavnici i osoblje, pamtiti kao osobu koja je voljela policijski poziv i isticala se svojim ponašanjem, vedrinom i spremnošću da pomaže drugima.

"Isticao se primjerenim ponašanjem i vedrom naravi, ljubaznošću i željom za usvajanjem novih vještina, a posebno time što je pomagao kolegama u svladavanju gradiva", naveli su.

Dodali su kako njegov prerani odlazak ostavlja dubok trag među svima koji su ga poznavali. "Počivao u miru Božjem i neka mu je laka hrvatska gruda", stoji u priopćenju.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

