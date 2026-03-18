Tuga u Čapljini: Polaznik Policijske akademije iznenada preminuo

U 26. godini života preminuo je David Perić iz Čapljine, polaznik Policijske akademije, izvijestila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.
Perić se nalazio na obuci u Kuparima, gdje mu je 12. ožujka pozlilo. Prevezen je u Opću bolnicu Dubrovnik. Unatoč naporima liječnika, preminuo je danas.
Bio je polaznik Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac u školskoj godini 2025./2026.
"Njegov prerani odlazak ostavlja dubok trag"
Iz Policijske akademije poručili su kako će ga kolegice i kolege, kao i nastavnici i osoblje, pamtiti kao osobu koja je voljela policijski poziv i isticala se svojim ponašanjem, vedrinom i spremnošću da pomaže drugima.
"Isticao se primjerenim ponašanjem i vedrom naravi, ljubaznošću i željom za usvajanjem novih vještina, a posebno time što je pomagao kolegama u svladavanju gradiva", naveli su.
Dodali su kako njegov prerani odlazak ostavlja dubok trag među svima koji su ga poznavali. "Počivao u miru Božjem i neka mu je laka hrvatska gruda", stoji u priopćenju.
