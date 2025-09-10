Nagrade poslodavcima za zapošljavanje osoba s invaliditetom: Broj zaposlenih raste

"Za njih to znači otvaranje vrata novim mogućnostima, jednakim prilikama, poštovanju i potpune uključenosti u društvo. Drago nam je što poslodavci sve više prepoznaju vrijednost zapošljavanja osoba s invaliditetom i na njih i na njihovo zapošljavanje gledaju kao nešto pozitivno u svom poslovanju, a ne kao nekakvu prepreku ili otegotnu okolnost, što je bilo slučaj do sad", rekao je.