Nagrade poslodavcima za zapošljavanje osoba s invaliditetom: Broj zaposlenih raste

U sklopu projekta "Poslodavac godine za osobe s invaliditetom 2024." u srijedu su dodijeljene nagrade onima koji na taj način pridonose uključivom tržištu rada, te je rečeno da broj nezaposlenih osoba s invaliditetom pada a u proteklih godinu dana zabilježen je rast zaposlenih od oko 3000.
Dodijeljeno je šest nagrada u različitim kategorijama, od mikro do poslodavca iz javnog sektora, a nagrađeni su Gradska knjižnica Zadar, INIT GRUPA iz Zagreba, B.R.O.S.S. TEHNIKA iz Viškova, POD (Proizvodnja Opruga Dežanovac) iz Dežanovca, CONEX TRADE iz Trilja, a za primjer dobre prakse tvrtka Kostelar iz Pregrade.
"Od 2015., kada smo imali u evidenciji 10.000 zaposlenih osoba s invaliditetom, sada smo na 21.000 zaposlenih. Rapidno pada broj onih koji su nezaposleni, a imaju invaliditet, zajedno s općom stopom nezaposlenosti koja je rekordno niska", rekao je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obiteji i socijalne politike Ivan Vidiš.
Istaknuo je velika ulaganja u zapošljavanje osoba s invaliditetom - od 2015. do danas je uloženo gotovo 200 milijuna eura, a do kraja mandata Vlade planirano je dodatnih 100 milijuna eura kako bi se ciljano zaposlilo još barem 6000 osoba s invaliditetom.
Ovo ljeto je u evidenciji nezaposlenih bilo otprilike 70 tisuća osoba, od kojih je oko 9000 bilo osoba s invaliditetom.
"Kao Ministarstvo smo zadovoljni s napretkom koji je ostvaren u zadnje vrijeme, a jedan od najboljih podataka je da poslodavci sve više posežu za zapošljavanjem osoba s invaliditetom", rekao je Vidiš.
Ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ivan Prgomet rekao je da svako zapošljavanje i stvaranje radnog mjesta za osobe s invaliditetom znači puno više od samoga posla.
"Za njih to znači otvaranje vrata novim mogućnostima, jednakim prilikama, poštovanju i potpune uključenosti u društvo. Drago nam je što poslodavci sve više prepoznaju vrijednost zapošljavanja osoba s invaliditetom i na njih i na njihovo zapošljavanje gledaju kao nešto pozitivno u svom poslovanju, a ne kao nekakvu prepreku ili otegotnu okolnost, što je bilo slučaj do sad", rekao je.
Tome u prilog govori činjenica, dodao je, da se u kontinuitetu bilježi porast broja zaposlenih osoba s invaliditetom pa je tako u proteklih godinu dana zabilježen rast od gotovo 3000 zaposlenih osoba s invaliditetom, dok je Zavod tijekom samo ove godine za poticaje isplatio preko 15 milijuna eura koje su koristili poslodavci za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Projekt provodi Zavod u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Institutom za razvoj tržišta rada, Portalom Moj Posao i Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH.
