Najbolji filmovi koji su zauvijek promijenili način gledanja priča
Postoji nešto u filmovima što nijedan drugi medij ne može ponoviti. Serije imaju dubinu, knjige slobodu. Ali najbolji filmovi rade nešto posve drugačije — zgusnu cijeli ljudski život u dva sata i ostave vas da zurite u strop dok odjavna špica prolazi.
Upravo ta sposobnost čini razgovor o najboljim filmovima beskonačno zanimljivim. Ne zato što se slažemo oko popisa, nego zato što nas svaki takav razgovor prisiljava da otkrijemo nešto o sebi.
Zašto neki naslovi nadžive desetljeća
Svake godine izađe više od deset tisuća filmova diljem svijeta. Većina prođe nezapaženo. Nekolicina postane hit za jedno ljeto. Ali samo rijetki zadrže relevantnost godinama, pa i desetljećima nakon premijere.
Što te filmove odvaja od ostalih? Nije riječ samo o glumi, režiji ili scenariju zasebno. Najbolji filmovi nastaju kad se svi ti elementi sklope u nešto veće od zbroja svojih dijelova. Pomislite na Parazit Bong Joon-hoa iz 2019. — crnu komediju, obiteljsku dramu i društvenu kritiku istodobno. Žiri u Cannesu jednoglasno ga je odabrao za najbolji film prije nego što su pogledali ostatak programa. Taj podatak dovoljno govori o snazi dojma koji ostavlja.
Na sličan je način Barry Jenkins s Mjesečinom (2016.) dokazao da intimna priča o identitetu može nositi teret jednog od najboljih filmova desetljeća. Mahershala Ali u svega deset minuta ekranskog vremena ostvario je ulogu koja lebdi nad cijelim filmom i nakon što ga više nema na platnu. Za tu izvedbu dobio je Oscara, ali još važnije — pokazao je da neke priče jednostavno ne mogu živjeti u drugom formatu.
Kad žanr prestane biti ograničenje
A onda se pojavi Jordan Peele i snimi Bježi! (2017.) — film koji horor pretvara u precizno oruđe za seciranje rasizma i društvenog licemjerja, bez gubljenja humora ili ritma. Ili Ari Aster s Naslijeđenim zlom (2018.), gdje strah nikad nije trik, nego produžetak obiteljske traume. Toni Collette u tom filmu pruža jednu od najpotresnijih glumačkih izvedbi desetljeća — bez ijednog klasičnog horor-rekvizita.
Christopher Nolan već je 2000. godine s Mementom promijenio percepciju narativne strukture u komercijalnoj kinematografiji. Priča ispričana unatrag savršeno služi temi pamćenja, identiteta i samoobmane. Snimljen za skroman budžet od 9 milijuna dolara, zaradio je deset puta više — dokaz da publika prepoznaje kad forma i sadržaj rade zajedno.
Što dugi formati ne mogu
Streaming serije dominiraju kulturnom pažnjom. No najbolji filmovi rade ono što nijedan dugi format ne može — zgusnu emociju do točke pucanja.
Charlotte Wells to je dokazala s Aftersun (2022.), debitantskim filmom snimljenim za tek 3,5 milijuna dolara koji je osvojio kritičare diljem svijeta. Paul Mescal briljira u ulozi oca — kroz neizgovorene emocije, kroz pukotine između života s kćeri i svega onoga od čega je pokušava zaštititi. Da je to bila serija, taj bi osjećaj bio razrijeđen. Ovako ostaje zgusnuta bol koju nosite danima.
Slično funkcionira i Raspoloženi za ljubav Wong Kar-waija (2000.) — film u kojem se gotovo ništa ne događa, a opet se događa apsolutno sve. Neizgovorene rečenice, tajni pogledi, emocionalna koreografija dvoje ljudi koji nikad neće prijeći granicu svojih obveza. Časopis Sight & Sound uvrstio ga je među deset najboljih filmova u povijesti — i to ne čudi.
S druge strane oceana
Tko prati samo holivudsku produkciju, propušta pola slike. Park Chan-wook s Oldboyem (2003.) redefinirao je osvetnički žanr kombinacijom operne melodrame, brutalnog nasilja i crnog humora. Slavna scena borbe u hodniku ušla je u filmsku povijest, ali film je daleko više od kultnih trenutaka — studija opsesije i moralnog raspada.
Michael Haneke s Bijelom vrpcom (2009.) secirao je korijene nasilja i autoritarnosti u maloj njemačkoj zajednici s tolikom preciznošću da film rezonira i danas. Yorgos Lanthimos s Očnjakom (2009.) snimio je jedan od najuznemirujućih filmova o obitelji ikad — klaustrofobičan svijet apsurdnih pravila i kontrole koji ne popušta ni na trenutak.
Svačiji popis izgleda drugačije
David Lynch s Mulholland Driveom (2001.) napravio je film koji se ne objašnjava, nego doživljava — noćnu moru holivudske industrije snova čija snaga nije u rješenjima, nego u atmosferi gubitka. Greta Gerwig s Lady Bird (2017.) snimila je nježan portret odnosa majke i kćeri koji pogađa s tolikom preciznošću da tjera na telefonski poziv roditeljima. Film je nakratko držao 100% pozitivnih kritika na Rotten Tomatoesu.
Jonathan Glazer sa Zonom interesa (2023.) snimio je jedan od najuznemirujućih filmova o Holokaustu — prikazujući obiteljski život uz zid Auschwitza, banalnost zla, ruže koje rastu pokraj smrti. Michel Gondry i Charlie Kaufman s Vječnim sjajem nepobjedivog uma (2004.) napravili su romantičnu priču prerušenu u SF koja razumije da zaborav ne briše bol, nego identitet. Jim Carrey u najboljem izdanju. Kate Winslet u jednoj od najživopisnijih uloga.
Sean Baker s Anorom (2024.) dokazao je da nema boljeg kroničara američkih margina. Fernando Meirelles s Božjim gradom (2002.) napravio je eksplozivan prikaz brazilske favele bez romantiziranja. Svi ti naslovi — različitih žanrova, jezika i ambicija — dijele jednu osobinu: ne pokušavaju vam se svidjeti, žele reći istinu.
Upravo ta namjera odvaja dobre filmove od najboljih. I zato najbolji filmovi ostaju nezamjenjivi — ne zato što daju odgovore, nego zato što postavljaju pitanja koja nosite sa sobom još dugo nakon što se ugase svjetla u dvorani.
Što čini film zaista velikim
Velike filmove ne stvara budžet, zvjezdana glumačka postava ili broj nagrada. Stvara ih iskrenost namjere, preciznost izvedbe i spremnost na rizik.
Jonathan Glazer je sa Zonom interesa (2023.) snimio jedan od najuznemirujućih filmova o Holokaustu — tako što ga gotovo uopće nije prikazao. Umjesto toga, stavio je fokus na obiteljski život uz zid Auschwitza, na banalnost zla, na ruže koje rastu pokraj smrti. Zvuk igra jednako važnu ulogu kao slika. Film ne traži vašu ugodu — traži da se suočite s nelagodnom istinom o ljudskoj sposobnosti za ravnodušnost.
Michel Gondry i Charlie Kaufman s Vječnim sjajem nepobjedivog uma (2004.) napravili su nešto slično na posve drugačiji način. Romantična priča prerušena u SF koja razumije da zaborav ne briše bol, nego identitet. Jim Carrey u najboljem izdanju. Kate Winslet u jednoj od najživopisnijih uloga. Film koji pogađa ravno u onu drhtavu opnu oko srca za koju niste ni znali da postoji.
Fernando Meirelles sa Božjim gradom (2002.) napravio je eksplozivan prikaz brazilske favele bez romantiziranja — s brutalnom jasnoćom koja pokazuje kako se nasilje generacijski reproducira. Istu onu hladnu preciznost pokazao je i David Fincher s Društvenom mrežom (2010.), pretvorivši nastanak Facebooka u tragediju o usamljenosti i emocionalnoj neinteligenciji. Zrinka Pavlić na Tportalu sastavila je popis 25 najboljih filmova 21. stoljeća koji uključuje mnoge od ovih naslova. Taj poredak samo potvrđuje ono što filmski kritičari diljem svijeta već znaju — živimo u iznimno plodnom razdoblju filmske umjetnosti.
Film nastavlja raditi ono u čemu je nenadmašan — zgusnuti cijeli svijet u dva sata i ostaviti vas da razmišljate. Najbolji filmovi ne daju odgovore. Postavljaju pitanja koja nosite sa sobom još dugo nakon što se ugase svjetla u dvorani.
