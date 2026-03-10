Najbolji filmovi koji su zauvijek promijenili način gledanja priča

Što te filmove odvaja od ostalih? Nije riječ samo o glumi, režiji ili scenariju zasebno. Najbolji filmovi nastaju kad se svi ti elementi sklope u nešto veće od zbroja svojih dijelova. Pomislite na Parazit Bong Joon-hoa iz 2019. — crnu komediju, obiteljsku dramu i društvenu kritiku istodobno. Žiri u Cannesu jednoglasno ga je odabrao za najbolji film prije nego što su pogledali ostatak programa. Taj podatak dovoljno govori o snazi dojma koji ostavlja.