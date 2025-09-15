U sudaru kod Varaždina poginuo 80-godišnji vozač

U sudaru kod Varaždina u ponedjeljak poginuo je 80-godišnjak.
U sudaru dva vozila poginuo je 80- godišnji muškarac u ponedjeljak u Vidovcu kod Varaždina, a riječ je o vozaču jednog vozila, izvijestili su iz Policijske uprave varaždinske.
Nesreća se dogodila na državnoj cesti DC -35 koja je od 16 sati zatvorena za sav promet koji se uz regulaciju policijskih službenika odvija okolnim prometnicama.
U tijeku je očevid a na teren su osim policije izašle i druge žurne službe.
