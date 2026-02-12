Oglas

VINKO GRGIĆ

Uhićeni gradonačelnik Nove Gradiške doveden u osječki Uskok na ispitivanje

Hina
12. velj. 2026. 17:23
Vinko Grgić
Uhićeni gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić je oko 16:30 u pratnji policije doveden u osječke prostorije Uskoka, gdje bi trebao biti ispitan.

Uskok je prethodno izvijestio kako su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba, prema više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Tužiteljstvo navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Odvjetnik Ante Burić izjavio je novinarima kako je Grgić u ovome postupku za branitelja izabrao odvjetnika Frana Olujića, kojega on privremeno zamjenjuje zbog spriječenosti.

Još nisam vidio pouku o pravima, pa ne mogu reći za što se točno tereti gospodina Grgića. O tome ćemo nešto više znati kaznije, ali detalje postupka u ovoj fazi ne možemo iznositi u javnost, kazao je Burić.

Vinko Grgić

