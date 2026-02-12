Oglas

VIDEO / Policija odvela gradonačelnika Nove Gradiške. Evo što je rekao

N1 Info
12. velj. 2026. 12:04
Vinko Grgić
N1

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić uhićen je u jutrošnjoj akciji Uskoka i policije, zajedno s još nekoliko osoba osumnjičenih za korupciju.

Uhićenja su provedena na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba.

Na meti istražitelja je, kako navode, više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Među uhićenima je i gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić.

Grgićev odvjetnik Fran Olujić za N1 je potvrdio je tu informaciju. Kaže nam kako je policija pretraživala Grgićevu kuću. Odvjetnik još ne zna za što se tereti Grgića jer nije još dobio pouku o pravima, ali pretpostavlja da je riječ o gospodarsko-koruptivnom djelu.

Naša ekipa snimila je trenutak odvođenja Vinka Grgića iz Gradske uprave Nove Gradiške.

Grgić je kratko poručio medijima: "Neka sustav radi svoj posao, ja ću dokazati svoje."

Nova Gradiška Vinko Grgić

