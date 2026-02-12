Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić uhićen je u jutrošnjoj akciji Uskoka i policije, zajedno s još nekoliko osoba osumnjičenih za korupciju.
Oglas
Uhićenja su provedena na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba.
Na meti istražitelja je, kako navode, više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.
Među uhićenima je i gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić.
Grgićev odvjetnik Fran Olujić za N1 je potvrdio je tu informaciju. Kaže nam kako je policija pretraživala Grgićevu kuću. Odvjetnik još ne zna za što se tereti Grgića jer nije još dobio pouku o pravima, ali pretpostavlja da je riječ o gospodarsko-koruptivnom djelu.
Naša ekipa snimila je trenutak odvođenja Vinka Grgića iz Gradske uprave Nove Gradiške.
Grgić je kratko poručio medijima: "Neka sustav radi svoj posao, ja ću dokazati svoje."
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas