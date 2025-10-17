Upozorenje korisnicima, velika hrvatska banka na udaru prevaranata: "Pozivamo na dodatni oprez"

Hrvatska poštanska banka (HPB) upozorava na pojačanu aktivnost prevaranata jer je uočeno postojanje lažne stranice e-Građani, portala za elektroničke usluge Republike Hrvatske.
"Prijevarna poveznica hxxps://prijava-nias.com vodi na lažnu stranicu e-Građani na kojoj se od klijenta traže osobne i/ili financijske informacije", kažu u HPB-u te navode o čemu se točno radi:
- broj tokena i kodove koje generira token (OTP, Dinamičku zaporku MAC ili MDS) i/ili
- podaci o platnim karticama (broj kartice i CVV2 kod) i/ili
- osobni podaci, kao što je preslika podataka s kartica, osobne iskaznice, podaci o stanjima računa i sl.
"Pozivamo sve klijente HPB-a na osobitu pažnju i dodatni oprez!"
Detaljne informacije o prijevarama i kako se zaštititi od njih možete saznati na mrežnim stranicama HPB-a.
