Upozorenje korisnicima, velika hrvatska banka na udaru prevaranata: "Pozivamo na dodatni oprez"

17. lis. 2025. 14:15
mobitel, telefon, internet, prevara, prijevara
Pixabay/ilustracija

Hrvatska poštanska banka (HPB) upozorava na pojačanu aktivnost prevaranata jer je uočeno postojanje lažne stranice e-Građani, portala za elektroničke usluge Republike Hrvatske.

"Prijevarna poveznica hxxps://prijava-nias.com vodi na lažnu stranicu e-Građani na kojoj se od klijenta traže osobne i/ili financijske informacije", kažu u HPB-u te navode o čemu se točno radi:

  • broj tokena i kodove koje generira token (OTP, Dinamičku zaporku MAC ili MDS) i/ili
  • podaci o platnim karticama (broj kartice i CVV2 kod) i/ili
  • osobni podaci, kao što je preslika podataka s kartica, osobne iskaznice, podaci o stanjima računa i sl.

HPB
Čitateljica

"Pozivamo sve klijente HPB-a na osobitu pažnju i dodatni oprez!"

Detaljne informacije o prijevarama i kako se zaštititi od njih možete saznati na mrežnim stranicama HPB-a.

