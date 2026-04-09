Vedran Pavlek pobjegao u Kazahstan?

Dok ga Hrvatska traži, Pavlek je iz Turske otišao u Kazahstan.
Vedran Pavlek, neslužbeno doznaje Dnevnik Nove TV nalazi se u Kazahstanu. Tamo je otišao nakon boravka u Turskoj gdje mu je policija oduzela mobitel i računalo, ali ne i dokumente.
Sumnjiči ga se da je u gotovo 10 godina iz Hrvatskog skijaškog saveza izvukao oko 30 milijuna eura.
U jednom veleposlanstvu nedavno je tražio i prijenos vlasništva svojih nekretnina na druge osobe, ali nije u tome uspio jer mu je imovina blokirana.
"Vedran Pavlek je u bilo kojem trenutku mogao napustiti Tursku sve dok nije na snagu stupila međunarodna tjeralica jer bi po tome tada bio uhićen. Dakle, još nije bila raspisana međunarodna tjeralica i mogao je kao slobodan čovjek odšetati”, kaže odvjetnik Nino Ćosić.
"Ja ne mogu ulaziti u takve detalje s obzirom na činjenicu da su aktivnosti u tijeku i to na međunarodnoj razini upravo kako se ne bi ugrozile operativne aktivnosti", kaže ministar Davor Božinović.
PROČITAJTE JOŠ
