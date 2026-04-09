Uskoro stiže povrat poreza: Evo kako provjeriti koliko ćete dobiti

Porezna uprava s izdavanjem privremenih poreznih rješenja počinje u travnju, a prva će biti dostupna u sustavu e-Građani. Građani ih mogu vidjeti i prije nego što im stignu u pretinac pristigle pošte. Naime, mogu se prijaviti u sustav, ući u uslugu e-Porezna i potražiti rubriku Knjigovodstvena kartica (ili Pregled stanja na porezno-knjigovodstvenoj kartici), piše Dnevnik.hr.