Kako je i kamo Vedran Pavlek otišao iz hotela u Turskoj?

Nakon što je Ivan Turudić izjavio da se Vedran Pavlek nalazi u Turskoj, pojavile su se informacije da je turska policija, na zahtjev hrvatskih vlasti, pretražila njegovu hotelsku sobu te mu oduzela mobitel i putne dokumente
Oglas
No i dalje se ne zna gdje se trenutačno nalaziVedran Pavlek, donedavni čelni čovjek hrvatskog skijanja, protiv kojeg je USKOK pokrenuo istragu zbog sumnje da je u razdoblju od gotovo deset godina iz Hrvatskog skijaškog saveza izvukao oko 30 milijuna eura. Dodatnu neizvjesnost unijela je informacija RTL-a da Pavlek više nije u Turskoj, piše Večernji list.
Ako je to točno, znači da je napustio hotel u Istanbulu u kojem je boravio, iako je glavni državni odvjetnik tvrdio da je s njim uspostavljen kontakt, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio da je za njim raspisana tjeralica. Kako je uspio otići, ostaje nejasno. Naime, ako mu je turska policija doista oduzela dokumente, to bi značilo da nije mogao napustiti zemlju - osim ako je imao druge isprave ili mu je netko pomogao.
Pitanja bez odgovora
Od početka afere, otkako je Pavlek lociran u Istanbulu, kamo je stigao iz Dubaija preko Moskve, nije jasno ni je li u Turskoj bio službeno uhićen niti je li pokrenut postupak njegova izručenja Hrvatskoj. Nije poznato je li Hrvatska službeno zatražila njegovo uhićenje, iako Turudić tvrdi da dvije zemlje dobro surađuju.
U međuvremenu je USKOK u Hrvatskoj pokrenuo istragu protiv Pavleka i njegovih suradnika te mu odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.
Nakon izbijanja afere Pavlek je podnio ostavku na mjesto direktora HSS-a. Njegova odvjetnica Laura Valković tada je tvrdila da on nije u bijegu jer nije bio upoznat s pokretanjem postupka te da se nalazi na godišnjem odmoru.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas