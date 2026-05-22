Na peronu 202 zagrebačkog Autobusnog kolodvora u utorak ujutro odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus.
Na snimci koja je počela kružiti na društvenim mrežama, a prenio ju je i predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević, vidi se trenutak u kojem dio stakla pada na peron među putnike.
"Na peronu 202, među ljudima koji su čekali autobus, urušilo se i raspalo staklo. Samo pukom srećom nitko nije ozbiljno stradao", napisao je Matijević
Dodao je da je oštećenje "sanirano" - selotejpom. Naglasio je da tuda svaki dan prolaze stotine ljudi, od građana do roditelja i turista.
"I onda slušamo priče o sigurnom, uređenom i modernom gradu. Dok se Zagreb predstavlja kao europska metropola Europske unije, na autobusnom kolodvoru stvari se očito krpaju — selotejpom", napisao je.
