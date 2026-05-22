Oglas

izbjegnuta tragedija

VIDEO / Užas na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru: Staklo palo među putnike

author
N1 Info
|
22. svi. 2026. 08:39
asfygb
Facebook/Ivan Matijević

Na peronu 202 zagrebačkog Autobusnog kolodvora u utorak ujutro odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus.

Oglas

Na snimci koja je počela kružiti na društvenim mrežama, a prenio ju je i predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević, vidi se trenutak u kojem dio stakla pada na peron među putnike.

"Na peronu 202, među ljudima koji su čekali autobus, urušilo se i raspalo staklo. Samo pukom srećom nitko nije ozbiljno stradao", napisao je Matijević

Dodao je da je oštećenje "sanirano" - selotejpom. Naglasio je da tuda svaki dan prolaze stotine ljudi, od građana do roditelja i turista.

"I onda slušamo priče o sigurnom, uređenom i modernom gradu. Dok se Zagreb predstavlja kao europska metropola Europske unije, na autobusnom kolodvoru stvari se očito krpaju — selotejpom", napisao je.

Teme
autobusni kolodvor staklo zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ