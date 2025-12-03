Tomašević: Planiramo preseliti Autobusni kolodvor, ovo je najizglednija lokacija

Najavio je da bi nova lokacija trebala biti na prostoru nekadašnjeg Gredelja, ali tek nakon što se ispune ključni preduvjeti. Za taj je prostor potrebno izraditi Urbanistički plan uređenja, a HŽ mora dovršiti studiju prometnog čvora Zagreb. Nakon toga moći će se odrediti rokovi i definirati izgled budućeg kolodvora.