Tomašević: Planiramo preseliti Autobusni kolodvor, ovo je najizglednija lokacija

Zagrebački autobusni kolodvor u idućim bi godinama mogao preseliti sa sadašnje lokacije. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u emisiji HRT-a Zagrebi po Zagrebu da je riječ o jednoj od najvećih prometnih promjena koje Grad planira.
Oglas
Nova lokacija
Najavio je da bi nova lokacija trebala biti na prostoru nekadašnjeg Gredelja, ali tek nakon što se ispune ključni preduvjeti. Za taj je prostor potrebno izraditi Urbanistički plan uređenja, a HŽ mora dovršiti studiju prometnog čvora Zagreb. Nakon toga moći će se odrediti rokovi i definirati izgled budućeg kolodvora.
Riječ je i prostoru napuštene tvornice koja je 500-tinjak metara udaljena od sadašnjeg Autobusnog kolodvora, no značajno je bliže Glavnom (željezničkom kolodvoru).
Najizglednija lokacija Gredelj, Paromlinsku vlasnik nije htio prodati
Tomašević je rekao da se na sadašnjem Autobusnom kolodvoru provode samo nužni radovi. Istaknuo je da cilj nije zadržati kolodvor na toj adresi, nego ga približiti željezničkom kolodvoru, uz mogućnost povezivanja podzemnim tunelom.
Dodao je da znatan dio područja nekadašnjeg Gredelja već pripada Gradu Zagrebu, što, kako je rekao, plan čini realnijim. Poručio je da nema smisla ulagati desetke milijuna eura u postojeću zgradu ako će se graditi nova.
Rekao je i da je Grad razmatrao privremeno ili trajno rješenje u zgradi u Paromlinskoj, nekadašnjem sjedištu Zagrebačke banke, no vlasnik je nije želio prodati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas