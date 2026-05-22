Njemačka mirovina: Jednim zahtjevom do čak 128 eura više mjesečno

Za određena razdoblja roditelji u Njemačkoj mogu ostvariti dodatne bodove u sustavu zakonskog mirovinskog osiguranja. Riječ je o priznavanju vremena provedenog u odgoju djece, što mnogim građanima može značajno povećati buduću mirovinu.
Prosječna zakonska mirovina u Njemačkoj i dalje je relativno skromna. Prema podacima njemačkog Saveznog statističkog ureda, više od sedam milijuna umirovljenika raspolaže s manje od 1.250 eura mjesečno. Zbog toga svaka mogućnost povećanja mirovinskih primanja postaje iznimno važna.
Jedan od najjednostavnijih načina za povećanje mirovine jest podnošenje zahtjeva za priznavanje vremena odgoja djece. Na taj način moguće je ostvariti i do 128 eura dodatka mjesečno, piše Marijana Dokoza za Fenix magazin.
Priznavanje vremena odgoja djece
Roditelji čija su djeca rođena 1992. godine ili kasnije mogu kod njemačkog mirovinskog osiguranja priznati prve tri godine nakon rođenja djeteta kao vrijeme odgoja djece. U slučaju blizanaca ili više djece rođene istodobno, priznato razdoblje se proporcionalno povećava.
Za djecu rođenu prije 1992. godine trenutno se može priznati dvije godine i šest mjeseci na mirovinskom računu. Ova pogodnost poznata je kao „majčinska mirovina” (Mütterrente), uvedena 1. srpnja 2014. godine, kako bi roditelji starije djece ostvarili povoljniji mirovinski status.
Prije uvođenja ove mjere, roditeljima djece rođene prije 1992. priznavalo se samo godinu i šest mjeseci vremena odgoja djece.
Mütterrente III donosi dodatna prava
Njemačka savezna vlada, koju čine CDU/CSU i SPD, pokrenula je reformu poznatu kao „Mütterrente III”. Nova pravila počet će se primjenjivati 2028. godine, ali će vrijediti retroaktivno od 2027.
Tom reformom svim roditeljima priznavat će se do tri godine vremena odgoja djece, bez obzira na godinu rođenja djeteta. Od ove mjere korist će imati i osobe koje su već u mirovini.
Dodatna pogodnost: razdoblja uzimanja djeteta u obzir
Osim vremena odgoja djece, postoje i tzv. razdoblja uzimanja djeteta u obzir („Kinderberücksichtigungszeiten”). Ona se priznaju do desete godine života djeteta i služe kako bi se spriječile praznine u mirovinskom stažu roditelja koji nakon rođenja djeteta nisu zaposleni.
Ta razdoblja također mogu povećati iznos mirovine. Primjerice, roditelj koji godinu dana paralelno odgaja dvoje djece mlađe od deset godina može povećati svoju mirovinu za više od 10 eura mjesečno.
Tko ima pravo na priznavanje vremena odgoja djece?
Pravo na priznavanje vremena odgoja djece u istom razdoblju može koristiti samo jedan roditelj. Ako roditelji zajednički odgajaju dijete, pravo u pravilu pripada majci.
Ako roditelji žele da to pravo ostvari otac, potrebno je podnijeti zajedničku izjavu njemačkom mirovinskom osiguranju. Važno je napomenuti da takva odluka može vrijediti retroaktivno najviše dva mjeseca.
Kod istospolnih roditelja pravo na priznavanje vremena odgoja pripada biološkom roditelju. Ako nijedan roditelj nije biološki roditelj djeteta, pravo ostvaruje osoba koja je prva posvojila dijete. U slučajevima kada ni to nije moguće utvrditi, vrijeme odgoja dijeli se ravnopravno između roditelja, i to naizmjenično po mjesecima.
