DRŽAVNA MATURA
Vinko Filipović: Ne zagovaramo korištenje mobitela, ali ne može biti kažnjivo kao zamjena ili krađa ispita
O ovogodišnjoj državnoj maturi u Pregledu dana govorio je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
"Državne mature počele su ispitima na jezicima nacionalnih manjina, u srijedu su ispiti iz biologije i geografije, a tijekom sljedećeg tjedna ispiti s manje pristupnika. No, najveći fokus je nakon 15. lipnja, kad ide prvi ispit iz hrvatskog jezika, pa dan kasnije esej, a 19. lipnja je ispit iz engleskog te 25. lipnja iz matematike. Naravno, u međuvremenu će biti i ispiti iz fizike, politike i gospodarstva te kemije", istaknuo je Filipović.
Kaže kako su htjeli "konkretizirati neke normativne mjere, pa ih novim pravilnikom što preciznije i jasnije odrediti".
"Šteta veća od koristi"
"Najviše pozornosti izazvao je prijedlog da se, nakon 16 godine, smanje sankcije za upotrebu mobitela tijekom pisanja ispita. Dosadašnja kazna da se poništi cijela matura bila je prestroga. Ubuduće ćemo poništavati samo ispit tijekom kojeg je mobitel pronađen, a ne cijelu maturu. Ne zagovaramo korištenje mobitela, ali ne može biti kažnjivo u istom rangu kao zamjena ispita ili zamjena identiteta, odnosno krađa ispitnih materijala", naglaiso je Filipović.
Dodao je kako je godišnje, prosječno, bilo 15 takvih prekršaja tijekom polaganja mature i pozvao maturante da ne koriste mobitele tijekom ispita jer je šteta veća od koristi.
Filipović je naglasio i da je NCVVO uvijek za ukidanje loših rješenja, pa su tako ukinuli postojanje devet pragova i uveli samo dva, a i novost je da za iste ocjene kod raznih predmeta treba isti postotak riješenosti ispita.
"Nemamo problem priznati da neka rješenja nisu bila najsretnija", zaključio je Filipović.
