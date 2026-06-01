Oglas

DRŽAVNA MATURA

Vinko Filipović: Ne zagovaramo korištenje mobitela, ali ne može biti kažnjivo kao zamjena ili krađa ispita

author author
Maja Štrbac , Helena Puljiz
|
01. lip. 2026. 19:40
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

O ovogodišnjoj državnoj maturi u Pregledu dana govorio je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Oglas

"Državne mature počele su ispitima na jezicima nacionalnih manjina, u srijedu su ispiti iz biologije i geografije, a tijekom sljedećeg tjedna ispiti s manje pristupnika. No, najveći fokus je nakon 15. lipnja, kad ide prvi ispit iz hrvatskog jezika, pa dan kasnije esej, a 19. lipnja je ispit iz engleskog te 25. lipnja iz matematike. Naravno, u međuvremenu će biti i ispiti iz fizike, politike i gospodarstva te kemije", istaknuo je Filipović.

Kaže kako su htjeli "konkretizirati neke normativne mjere, pa ih novim pravilnikom što preciznije i jasnije odrediti".

"Šteta veća od koristi"

"Najviše pozornosti izazvao je prijedlog da se, nakon 16 godine, smanje sankcije za upotrebu mobitela tijekom pisanja ispita. Dosadašnja kazna da se poništi cijela matura bila je prestroga. Ubuduće ćemo poništavati samo ispit tijekom kojeg je mobitel pronađen, a ne cijelu maturu. Ne zagovaramo korištenje mobitela, ali ne može biti kažnjivo u istom rangu kao zamjena ispita ili zamjena identiteta, odnosno krađa ispitnih materijala", naglaiso je Filipović.

Dodao je kako je godišnje, prosječno, bilo 15 takvih prekršaja tijekom polaganja mature i pozvao maturante da ne koriste mobitele tijekom ispita jer je šteta veća od koristi.

Screenshot N1
N1

Filipović je naglasio i da je NCVVO uvijek za ukidanje loših rješenja, pa su tako ukinuli postojanje devet pragova i uveli samo dva, a i novost je da za iste ocjene kod raznih predmeta treba isti postotak riješenosti ispita.

"Nemamo problem priznati da neka rješenja nisu bila najsretnija", zaključio je Filipović.

Pročitajte još

Teme
državna matura ncvvo vinko filipović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ