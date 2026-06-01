Francuska zabranila Izraelu izlaganje ofenzivnog oružja na sajmu Eurosatory: "Nema prostora dvosmislenosti"
Francuska je izraelskim tvrtkama zabranila predstavljanje ofenzivnog naoružanja na sajmu Eurosatory koji se održava u predgrađu Pariza, rekli su organizatori u ponedjeljak agenciji France Presse.
„Dozvoljeno je sudjelovanje samo onih izraelskih izlagača koji predstavljaju protubalističke i protuzračne obrambene sustave”, rekao je Charles Beaudouin, predsjednik tvrtke COGES Events.
On je odgovarao na novinarske upite nakon priopćenja izraelskog ministarstva obrane kojim se prosvjedovalo protiv zabrane nastupa.
"Riječ je o odluci francuske vlade, odnosno Vijeća za obranu”, nastavio je Beaudouin, hvaleći odluku kao „jasnu”.
"Nema prostora dvosmislenosti: ako je izlagač ujedno i proizvođač raketa, neće ih moći izložiti. Time se isključuje svako ofenzivno oružje”, kazao je.
Izraelsko ministarstvo kritiziralo je odluku i izrazilo žaljenje zbog „nemogućnosti sudjelovanja na sajmu ili postavljanja nacionalnog paviljona”.
"Riječ je o sramotnoj odluci koja djeluje kao politička i komercijalna kalkulacija, a nažalost nije iznenađujuća. Ona se uklapa u duboko uznemirujući obrazac ponašanja Francuske posljednjih godina", stoji u priopćenju izraelskog ministarstva.
