Oglas

kod pariza

Francuska zabranila Izraelu izlaganje ofenzivnog oružja na sajmu Eurosatory: "Nema prostora dvosmislenosti"

author
Hina
|
01. lip. 2026. 19:49
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Eurosatory
JULIEN DE ROSA / AFP

Francuska je izraelskim tvrtkama zabranila predstavljanje ofenzivnog naoružanja na sajmu Eurosatory koji se održava u predgrađu Pariza, rekli su organizatori u ponedjeljak agenciji France Presse.

Oglas

„Dozvoljeno je sudjelovanje samo onih izraelskih izlagača koji predstavljaju protubalističke i protuzračne obrambene sustave”, rekao je Charles Beaudouin, predsjednik tvrtke COGES Events. 

On je odgovarao na novinarske upite nakon priopćenja izraelskog ministarstva obrane kojim se prosvjedovalo protiv zabrane nastupa. 

"Riječ je o odluci francuske vlade, odnosno Vijeća za obranu”, nastavio je Beaudouin, hvaleći odluku kao „jasnu”. 

"Nema prostora dvosmislenosti: ako je izlagač ujedno i proizvođač raketa, neće ih moći izložiti. Time se isključuje svako ofenzivno oružje”, kazao je. 

Izraelsko ministarstvo kritiziralo je odluku i izrazilo žaljenje zbog „nemogućnosti sudjelovanja na sajmu ili postavljanja nacionalnog paviljona”. 

"Riječ je o sramotnoj odluci koja djeluje kao politička i komercijalna kalkulacija, a nažalost nije iznenađujuća. Ona se uklapa u duboko uznemirujući obrazac ponašanja Francuske posljednjih godina", stoji u priopćenju izraelskog ministarstva.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
coges events charles beaudouin eurosatory francuska francusko-izraelski odnosi izrael

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ