Nove oštre mjere u turizmu: Je li odzvonilo iznajmljivačima na crno?

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavio je novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim će odgovoriti na izazove neregistrirane djelatnosti prije svega osiguravanjem provedbe Uredbe o prikupljanju i razmjeni podataka o uslugama kratkoročnog iznajmljivanja smještaja. Svi pružatelji usluga u kratkoročnom najmu dobit će registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu kojom raspolažu, a, uz ostalo, najavljuje se i da više neće biti odobravano kratkoročno iznajmljivanje u stambenim zgradama.

Odzvonilo je iznajmljivačima na crno, poručuje odlučno ministar Glavina. Uvode se registracijski brojevi koje će morati imati svaka smještajna jedinica. Bez toga se neće moći oglašavati na digitalnim platformama, a ako se to i dogodi, plaćat će drakonske kazne, poručuje.

„Koje će sada ukoliko se pojavi situacija da im se na platformama nalazi objekt koji nema registracijski broj ili koji nije registriran, automatski podliježe jako velikim kaznama upravo tim platformama. Te su kazne od 130 tisuća na dalje pa do nekoliko postotaka njihovih godišnjih prihoda", kaže Glavina.

Iz Hrvatske udruge obiteljskog smještaja pozdravljaju svaku izmjenu koja će maknuti nelojalnu konkurenciju s tržišta. Ante Glavaš, dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja kaže: "Uvođenje registracijskog broja će dovest nekog reda, međutim bit će tu još nekih izmjena nadam se, koje će konačno stati na kraj iznajmljivanju na crno, tj. svim onima koji ne plaćaju ni poreze, ni paušal i iznajmljuju rodbini, prijateljima i sebi."

I upravo takvi su najveći problem i čine velik dio crnog tržišta.

Paško Burnać s Ekonomskog fakulteta u Splitu kaže: "Dalmacija je carstvo sive ekonomije, a razlog je vrlo jednostavan i vezan uz turizam. U dalmatinskim županijama udio sive ekonomije radi turizma je najveći, jer je on i vezane djelatnosti plodno tlo za sivu ekonomiju.”

Upitan o brojkama, kaže: "Negdje na razini Hrvatske je to negdje oko 30 posto, međutim u djelatnostima koje su vezane uz ugostiteljstvo i kratkoročni najam to ide i iznad 30 posto."

Obično je riječ o stranim državljanima koji u Hrvatskoj kupuju nekretnine, pretežito u stambenim zgradama i dio su nekomercijalnog smještaja. Takva kategorija nema smisla i trebala bi se u potpunosti ukinuti, smatra ovaj profesor.

„Upravo najveći dio stranaca koji posjeduju nekretnine u Hrvatskoj iskorištavaju tu kategoriju nekomercijalnog smještaja kako bi to iznajmljivali svojim prijateljima, rodbini i obiteljima bez da to objavljuju na oficijalnim platformama i zato plaćaju poreze i naknade", kaže Burnać.

Kazne će na terenu lupati carina i komunalni redari, a državni inspektorat dobit će novu ovlast.

„Državni inspektorat moć će bukirati i registrirat smještaj, platit, postupat će tamo gdje vide po registracijskim brojevima da nemate registraciju. Cilj će biti targetiranje takvih", kaže ministar Glavina.

Glavaš, pak, komentira: "Vi imate Facebook grupe gdje svako iznajmljuje svoj apartman i sad će inspektorat moći stati na kraj tome i vjerujem da će uz paprene kazne napokon dovesti reda.”

Ukida se i iznajmljivanje u stambenim zgradama, a postojeći objekti morat će se prenamijeniti u roku od pet godina. Onaj tko već ima stan za iznajmljivanje, podliježe obvezi da mora imati suglasnost dvije trećine stanara.

Ministar Glavina kaže: „Ukoliko postojeće tvrtke koje imaju objekte ovakvog tipa u stambenim zgradama one imaju mogućnost eventualnog nastavka, ali moraju prenamijeniti stambeni prostor u poslovni.”

U Hrvatskoj je više od 82 posto kapaciteta smještaja u tri zvjezdice i manje pa će se češće raditi rekategorizacija.

Burnać s Ekonomskog fakulteta u Splitu kaže: "Niti ovim, niti ostalim mjerama ne treba imati iluzije da će se u potpunosti suzbiti iznajmljivanje na crno. Ovo je samo jedan korak u pravom smjeru koji će demotivirati ili prepasti ili učiniti manje isplativim onima koji namjeravaju iznajmljivati na crno da to ne čine. Ideja da će to izmijeniti stanje na turističkom tržištu, to je iluzorno."

Koliko će ove izmjene zakona polučiti rezultata, najbolje će pokazati iduća turistička sezona.