Zašto Milanović ne daje ostavku? “Svjestan je da neće imati 76 ruku”

Nikola Grmoja, saborski zastupnik i premijerski kandidat Mosta, bio je gost Newsrooma kod naše Anke Bilić Keserović s kojom je razgovarao o parlamentarnim izborima.

Nikola Grmoja rekao je da bi odgodio objavu da će on biti premijerski kandidat Mosta, da je znao da će isti dan i predsjednik Republike priopćiti da ide na parlamentarne izbore.

“Prva smo politička stranka koja je predstavila program”

“Kada je predsjednik Republike najavio kampanju i izlazak na parlamentarne izbore zajedno s predsjednikom SDP-a, normalno je da je to zaokupilo medijski prostor. U ovom što mi planiramo, to nije ništa bitno promijenilo, dovoljno smo poznati i dobit ćemo medijski prostor da predstavimo naše politike i to smo učinili kao prva politička stranka koja je predstavila program”, kazao je.

“Sada imamo jedno natjecanje uvredama, nisam ljubitelj političke korektnosti i smatram da u politici ponekad treba žestoko odgovoriti i nazvati stvari pravim imenom, ali ne može samo to biti fokus politike. Moramo znati što se i građanima nudi, a ne samo što se traži”, dodao je Grmoja.

“Rijeke pravde ne mogu poteći iz kompromitiranih izvora”

Grmoja je odgovorio na pitanje hoće li premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović na ovim izborima zasjeniti ostale kandidate.

Profesor: Milanović se ne smije kandidirati ni na izbor za miss Oglasio se Ustavni sud: Imenovat će etičko povjerenstvo za sudionike izbora

“To smo imali ovih par dana i s obzirom na to da se radi o predsjedniku Vlade i predsjedniku Republike možemo reći da se radi o najvažnijim osobama u državi. Koja je tu činjenica? Predsjednik ne može biti kandidat na ovim izborima, građani neće moći glasati za Zorana Milanovića na izborima, moći će glasati za Arsena Bauka, Peđu Grbina… Zašto Milanović ne daje ostavku? Zato što je svjestan da neće imati 76 ruku i ne može ih ta koalicija imati”, objasnio je zastupnik.

“Nije gotova priča, ako imamo sukob dva brda, tu je i treće brdo na kojem već deset godina gori baklja slobode i borbe za pravdu i istinu. Ta baklja poručuje da rijeke pravde koje se najavljuju ne mogu poteći iz kompromitiranih izvora”, dodao je.

