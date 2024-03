Milanović poručio Plenkoviću: Ja sam njegova zla kob

Podijeli :

Predsjednik RH Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana grada Ludbrega, a nakon toga dao je izjavu za medije.

Osvrnuo se na izlazak IDS-a i Fokusa iz lijeve koalicije. “Ja u tome ne sudjelujem. Mislim da su izbačeni. Ili su tražili previše, a možda nisu. Nemojte me pitati, ugrozit ću SDP, a to ne želim, ovi gangsteri su mi već stavili pištolj na sljepoočnicu, ovo je ucjena, kao da dijete otmeš”, rekao je.

“Sutra će zabrniti crvenu boju…”

“Tko je donio odluku kojom se ubija demokracija, zabranjuje se govor. Isti taj USUD je više puta oglasio da u Hrvatskoj postoji problem s izbornim jedinicima, da je to toliko akutno da su se morali oglasiti i pozvati Sabor da hitno nešto napravi. To Sabor nije napravio nego iz 15. pokušaja. Ja bih zaključio da je dubina tog problema je tolika da bi to trebao biti razlog za poništenje izbora, jer ti tipovi nam se prijete da ako krivo pogledamo da će ponišititi. To će biti prva proljetna rezdiba treće trepublike. Nisu poništili izbore zbog disprorprcija na koje su same ukazivali, ali kad se predsjednik koja je politička osoba i koja se može kandidirati na europskim izborima… Taj čovjek će dobiti Nobelovu nagradu iz logike za one s posebnim potrebama”, rekao je Milanović.

Za suce Ustavnog suda kaže da imaju ogromnu moć, ali da su to nepoznati ljudi koji prijete političkim strankama za koje su milijuni glasali. “Sutra će zabrniti crvenu boju pa nećemo imati ni hrvatski grb. Grozomorno. S tim ću se obračunati. Sad manje-vše gotovo, neće me navući. Sve smo vidjeli. Tamo u sjeni ima nekoliko glodavaca koje treba istjerati van.”

“Vi mislite da su ti ljudi na mom daljinskom upravljaču? Nemam kontakta. Ne trgujem”, kazao je Milanović o sucima na USUD-u koje je SDP podržao.

“Ja vam kažem, s Ingrid Antičević se nisam čuo pet godina, nemam kontakta s ljudima, neki dan se javila Omejec, ona je bila prijateljuca jednog političkog lidera, i više od toga. zbog nje je 1999. mijenjan zakon. Politička priležnica, ta se sad javlja”, dodao je.

Što se tiče polaganja prisege, Milanović je kazao da bi je tada položio “pred crnom slavonskom svinjom”.

“Kad imate takve neprijatelje, igrate lukavo, ne perfidno”, citirao je Churchilla.

“I have a cunning plan…”

Na upit je li već prekršio upozorenje USUD-a, kaže da se to ne odnosi na njega. “To se ne odnosi na mene. Imali ste rektore javnih sveučilišta na skupu HDZ-u, imate parazite koji cijede javni novac… Prozvali su rektoricu riječkog sveučilišta, lagali su da tamo ona, em što nije bila, em što ih je poslala do đavola, a Split i Osijek su se krotko odazvali. Tko god je bio tamo pozabavit ću se njima, u političkom smislu, to su javna sveučilišta, a to su obični prodani stranački bezveznjaci. To je Hrvatska.”

Kazao je da neće biti na prosvjedu oporbe. “Ne želim izlagati te ljude. I have a cunning plan…”

“Imamo Andreja Turudića i Ivana Turudića, to je ista slika Doriana Graya. Da nije bilo toga, ne bi bilo ovoga. Na prvi izborima sam bio toliko suzdržan da nisam ni glasao”, kazao je Milanović.

“Nije to lijeva oporba nego seljačka buna u odijelima. Buna traje. Kakva lijeva oporba. Čovjek iz komunističke režimske obitelji. Nulta točka”, rekao je o izjavama premijera Andreja Plenkovića koji je kazao da će lijeva oporba izgubiti na izborima.

“Račan i stotine takvih nikad nisu govorili ono što nisu. Bili su za Hrvatsku ali su bili komunisti, isto kao Plenkovići, ti stanovi na Ksaveru, koji novci, pa to je partija dala. To su bili režimski miljenici. I on kaže da sam ja primitivac. Ja sam njegova zla kob”, dodao je.

“Plenkošenko kalkulirao do zadnjeg trenutka”

Osvrnuo se i na Hrvate u BiH. “I dalje ću neke stvari trpjeti samo u interesu Hrvata i imam visok prag tolerancije za te mutljaroše.. ali ovo, sad se petlja u hrvatske izbore, zašto Hrvati nisu na zadnjim izborima izborili pravo da biraju svog predstavnika?”, kazao je Milanović i nastavio:

“Hrvati BiH su taoci drugorazrednih političara koji se tamo igraju. Treba doći tamo i zamjeriti se nekom. E to više nije reputacija zlatnog dečka. Trebaš doći i reći ovo dalje neće ići. Nije mi potpuno svejedno što ljudi misle o meni, ali u ovom slučaju baš me briga. Zašto to Plenkošenko nije napravio? Jer je do zadnjeg trenutka kalkulirao da ga čeka nešto u Bruxellesu.”

