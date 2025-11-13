Zastupnici danas raspravljaju o političkom oglašavanju, evo što sve sve mijenja

U njemu se, između ostalog, dodatno uređuje prošireno vijeće od trinaest sudaca Vrhovnog suda RH tako što se propisuje sastav proširenog vijeća, tko vijeću predsjedava, kao i to da će se o prepuštanju sudske odluke proširenom vijeću i o sastavu tog vijeća stranke obavijestiti najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice proširenog vijeća.