Žestok okršaj Kekin i Reinera u TNT-u: “Svaki tjedan – skandal jedan!”

Saborska zastupnica Možemo, Ivana Kekin i Željko Reiner, potpredsjednik sabora bili su gosti Točke na tjedan.

“Svaka Vlada RH treba osigurati adekvatnu i pravovremenu onkološku skrb u okviru javnog zdravstva, no ova Vlada po tom pitanju ne čini ništa. Nacionalni strateški okvir koji je donesen 2020. ništa nije implementirao. Nemamo najavu izgradnje licenciranog centra za liječenje onkoloških pacijenata. U cijelom zdravstvu imamo samo najavu strateškog privatnog projekta poliklinike Medikol i to nije jedini projekt samo u onkologiji nego u cijelom hrvatskom zdravstvu”, rekla je zastupnica Možemo Ivana Kekin.

Kaže da je to sporno znajući povijest HDZ-a i Medikola, a seže od perioda 2007. godine.

“U tom periodu Hrvati su iz blagajne HZZO-a Medikolu i njegovim vlasnicima Rajkovićima isplatili više od milijardu kuna za pretragu PET CT. Ministri omogućuju Medikolu praktički monopol. Traženo je da se u javnom zdravstu omoguće te pretrage, ali je odbijeno. Milan Kujundžić je 2019. najavio da će kupiti 4 aparata za tu pretragu koji i bi koštali 60 milijuna kuna. Mogli smo kupiti aparate za pola EU-a za milijardu eura. Brzo nakon toga, on je smijenjen, a priča o PET CT-u pada iza frižidera”, rekla je Kekin.

U razgovor se u ubacio potpredsjednik Sabora Željko Reiner.

“Hajdemo prvo reći istinu. Kao prvo, KBC Zagreb ima PET CT”, na što mu je Kekin odgovorila da je on kupljen za vrijeme SDP-ove vlade.

“Nije istina da tog uređaja nema u javnim bolnicama. Rebro je napola srušeno jer se kompletno obnavlja, Petrova se kompletno obnavlja. Merkur i Vinogradska bolnica također. Kako netko može reći da se u javno zdravstvo ne ulaže novac?”, rekao je Željko Reiner pa je dodao: “Odljev kadrova se događa, ali to se ne događa samo u Hrvatskoj. To se dogodilo i u Poljskoj kad je ušla u EU. Mi i dalje stojimo bolje od drugih europskih zemalja. Sasvim sigurno djelatnici neće otići raditi u jednu jedinu privatnu kliniku. Ne može u privatne klinike otići enormni broj ljudi. Klinike se obnavljaju da ljudi imaju bolje radne uvjete. Mi imamo veliku smrtnost od maliglnih bolesti, ali nemamo ih jer postoji Medikol ili neka druga privatna klinika nego zato jer se nije dovoljno pozornosti pridavalo prevenciji i ranom otkrivanju zloćudnih bolesti. To je glavni razlog obolijevanja od malignih bolesti”.

Ivana Kekin je rekla: “U javnom zdravstvenom sustavu imamo jedan aparat koji je nabavljen 2012. za vrijeme SDP-a, tad je Medikol završio u predstečaju i kad je došao HDZ na vlast kreće njihov oporavak. Hrvatska ima izrazito loše rezultate, drugi smo u EU-u po smrtnosti. U Europi umre 190 ljudi na 100 tisuća, a u Hrvatskoj 328 na 100 tisuća od malignih bolesti. To je zato jer je HDZ sustavno osmišljeno zanemarivao i uništavao primarnu zdravstvenu zaštitu uključujući i prevenciju. Druge države imaju dobre preventivne programe. Kako je moguće da je kod nas odaziv na rano otktrivanje raka kolona 20 posto, a u Sloveniji 60 posto? Osim što umiremo brže, ranije i više, još to i skuplje plaćamo. Plaćamo 11 posto više nego građani drugih država EU-a. Javna je tajna da u nekilm bolnicama poslije 2 popodne nema liječnika. Zašto nismo osigurali da se tijekom ljeta rješavaju liste čekanja?”

Reiner je na to rekao: Ako imate više novca, možete više i pružiti svojim pacijentima. Važni su preventivni programi. Ako govorimo o ulaganju u javno zdravstveni sektor, ulaže se, ali nikad se ne ulaže dovoljno u taj sektor. Sve smo starije društvo, sve smo bolesniji, sve je više malignih bolesti. To je jedna od činjenica od kojih ne možemo pobjeći. Na starije se ljude mora trošiti više novca. Privatne klinike sigurno nisu trajno rješenje, trajno rješenje je jačanje javnog zdrastva na duge staze”, rekao je.

Kekin je rekla da Možemo ima rješenje, a pritom je mislila na kupnju uređaja prije nekoliko godina, na što je Reiner rekao da to nisu pegle da se kupe samo tako.

“Da bude jasno, ako gomilate probleme u javnom zdravstvu, i potičete ih da idu privatnicima, u sljedećem koraku imate odljev kadra. Na Rebru je otišlo već 30 posto radiologa i onkologa. Ako prelijevate novac u privatni sektor, imat ćemo samo to da će se bogati moći liječiti, a siromašni će ići kod svećenika kako je rekao vaš ministar”, rekla je Kekin.

Reiner tvrdi da se razmišlja o rješenjima, a povećanje plaća liječnicima je jedno od njih, te je rekao da se odljev liječnika dogodio i u Rumunjsku kad je ušla u EU te od Kekin zatražio rješenje.

“Da bi opstalo zdravsto, moramo imati jaku primarnu zaštitu i jaku prevenciju, sredstva moramo usmjeriti tamo. Javno zdravstvo je na rubu pucanja. Stalno pregrijavamo sustav”, rekla je na što joj je Reiner rekao da nije dala rješenja.

“Pogledajte jedinu bolnicu kojom vi iz Možemo upravljate, Sv. Duh, svaki tjedan, skandal jedan. “Čovjek koji je vodio patologiju je upozprio na ravnateljicu i kad je to došlo u medije je dobio otkaz”, rekao je.

“Zašto je enterovirus udarna vijest, a pojavljuje se u rodilištima? Da, u bolnicama i na hitnama ljudi umiru. Dio hodnika se zbog loše projektirane hitne koristi kao radni prostor hitne već 15 godina. Ljudi počine suicid na Rebru, pa mediji nisu bili puni toga. Tvrditi da je to bolnica slučaj je nešto što oštećuje ne samo bolnicu nego i pacijente. Bolnica je smanjila dugove, zaposlila je 41 novog zaposlenika, povećali su obrtaj pacijenata, vratili smo uslugu prekida trudnoće”, rekla je Ivana Kekin.

Reiner joj je na to sve odgovorio: “Nisam aktivist kao kolege iz Možemo da optužujem bolnicu, to je bolnica u kojoj je Možemo smijenilo uspješnog ravnatelja. Jedina bolnica kojom Možemo upravlja je svaki tjedan u medijima. To je jedina bolnica kojom upravljate, a upravljate katastrofalno. To je svima jasno, ljudima, medijima, ljudima u struci”, rekao je Željko Reiner dok je Kekin postavila pitanje: “Zašto o epidemiji enterovirusa u Petrovoj nismo imali naslove? Vi ste tad bili ravnatelj. Zašto niste tražili svoju ostavku kao što se tražila ostavka ravnateljice Sv. Duha? Hrvatsko zdravstvo ne prati adekvatno ishode liječenja. Kako je sad dežurati tamo kad sve može završiti u medijima? To je velika odgovornost. Zamislite da ste ravnatelj koji dobiva 20 anonimnih prijava”.

