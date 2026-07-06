VREMENSKA PROGNOZA
Iz dana u dan mogući pljuskovi, evo kad je izgledno jače pogoršanje
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, mjestimice ima kiše i pljuskova u središnjoj Hrvatskoj i na zapadu, u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu. U nastavku ponedjeljka također treba računati na kišu i pljuskove s grmljavinom, češće u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, dok će u Dalmaciji biti više sunčanih perioda.
Utorak donosi pretežno sunčane i suhe prilike, uz temperature oko 30 stupnjeva.
U srijedu bi tek ponekog pljuska moglo biti u kopnenim krajevima. Veći dio dana prevladavat će pretežno sunčano.
Četvrtak će također uglavnom biti u znaku pretežno sunčanog i suhog vremena.
Petak će biti nestabilniji, pri čemu može biti pljuskova uglavnom na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti.
Stabilizacije vremena nema ni za vikend, štoviše, izgledno je pogoršanje, kiša i pljuskovi bit će česta pojača, lokalno i izraženiji.
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