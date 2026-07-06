Iz dana u dan mogući pljuskovi, evo kad je izgledno jače pogoršanje

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, mjestimice ima kiše i pljuskova u središnjoj Hrvatskoj i na zapadu, u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu. U nastavku ponedjeljka također treba računati na kišu i pljuskove s grmljavinom, češće u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, dok će u Dalmaciji biti više sunčanih perioda.