Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Iz dana u dan mogući pljuskovi, evo kad je izgledno jače pogoršanje

author
Tea Blažević
|
06. srp. 2026. 07:01
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
kiša, pljusak pljuskovi, oluja, nevrijeme
Jan Mallander from Pixabay

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, mjestimice ima kiše i pljuskova u središnjoj Hrvatskoj i na zapadu, u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu. U nastavku ponedjeljka također treba računati na kišu i pljuskove s grmljavinom, češće u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, dok će u Dalmaciji biti više sunčanih perioda.

Utorak donosi pretežno sunčane i suhe prilike, uz temperature oko 30 stupnjeva. 

U srijedu bi tek ponekog pljuska moglo biti u kopnenim krajevima. Veći dio dana prevladavat će pretežno sunčano.

Četvrtak će također uglavnom biti u znaku pretežno sunčanog i suhog vremena.

Petak će biti nestabilniji, pri čemu može biti pljuskova uglavnom na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti. 

Stabilizacije vremena nema ni za vikend, štoviše, izgledno je pogoršanje, kiša i pljuskovi bit će česta pojača, lokalno i izraženiji. 

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ