vremenska prognoza

Mislili ste da je kraj ljetu? Stiže zatopljenje, vraćaju nam se vrući dani

Tea Blažević
25. kol. 2025. 07:18
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno vedro je jutros u većem dijelu Hrvatske, prilično svježe je u kopnenoj Hrvatskoj, 5.8 stupnjeva izmjereno je u Bednji jutros u šest sati. U nastavku ponedjeljka uglavnom će prevladavati sunčano.

I utorak će uglavnom biti u znaku pretežno sunčanog i suhog vremena. Temperature će malo porasti, iako i sutra treba računati na prilično svježe jutro u unutrašnjosti.

Od sredine tjedna toplije i ujutro i danju. Zadržat će se većinom suho, iako na zapadu zemlje oblačnije, u srijedu tako kiše i pljuskova može biti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uglavnom.

Četvrtak donosi uglavnom sunčane prilike i vruće, kako na moru tako i na kopnu. Tek će na zapadu zemlje biti nešto povećane naoblake.

Krajem tjedna nestabilnije, u petak treba računati na kišu i pljuskove, većinom duž Jadrana i uz Jadran, gdje mjestimice može biti i obilnije oborine.

Lokalno obilnije oborine bit će i tijekom subote, i ponovno će se spustiti temperature.

vremenska prognoza

