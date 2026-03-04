Temperature će rasti i do 20, tek u dijelu zemlje moguća kiša

Sime Zelic/PIXSELL

Srijeda je uglavnom počela sunčano, iako mjestimice ima umjerene do povećane naoblake. U unutrašnjosti također ima magle, vidljivost je mjestimice smanjena, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba.

U nastavku dana prevladavat će uglavnom sunčano, s tim da poslijepodne može pasti malo kiše ili kakav pljusak, uglavnom u kopnenim krajevima i Dalmaciji.

Četvrtak donosi pretežno sunčane prilike, eventualno još tijekom jutra na istoku i jugu zemlje može pasti malo kiše ili kakav prolazni pljusak. Danju razmjerno toplo, do 18,19 stupnjeva.

Petak donosi sunca u izobilju, i na kopnu i na moru. Temperature će rasti do 19 stupnjeva.

Za vikend će biti stabilno, sunčano i razmjerno toplo. Temperature i do 19,20 stupnjeva.

Stabilno vrijeme, čini se, nastavlja se i u novom tjednu, zasad nema naznaka skoroj promjeni vremena.