Novi aerodrom u Hrvatskoj? Stigla je ponuda nakon dva desetljeća čekanja

U ranijim periodima za ulaganje u stankovački aerodrom zainteresirani su bili i poslovni ljudi iz Hong Konga, Njemačke, Turske i SAD-a. Iako iz Općine Stankovci već desetljećima guraju ovaj projekt malog aerodroma u svom polju, načelnik Općine nam je rekao da u ovu konkretnu, posljednju ponudu nije upućen i da je ne može ni komentirati.