Brzinom 100 zidara

Robot izgradio kuću s tri spavaće sobe za 24 sata: Cijena je nerealno niska

N1 BiH
03. ožu. 2026. 21:32
Nedavni pomaci u građevinskoj robotici omogućili su izgradnju kuće s tri spavaće sobe za samo 24 sata, i to po znatno nižoj cijeni od tradicionalne gradnje.

U Australiji su inženjeri tvrtki Crest Robotics i Earthbuilt Technology razvili Charlotte, autonomnog robota nalik pauku, sposobnog 3D isprintati cijelu kuću od 200 četvornih metara u samo 24 sata. Radeći preciznošću i brzinom usporedivom sa 100 ljudskih zidara, sustav predstavlja značajan iskorak u automatiziranoj gradnji.

"Charlotte“, robot-pauk: Razvijen od strane Crest Roboticsa i Earthbuilt Technologyja, ovaj robot sa šest nogu može 3D ispisati zidove kuće od 200 četvornih metara u samo 24 sata.

Iznenađujuće niski troškovi: Iako potpuno dovršena kuća izrađena 3D tehnologijom i dalje može stajati više od 150.000 dolara zbog ručne završne obrade, samo osnovni konstrukcijski ispis za neke modele stoji između 4.000 i 10.000 dolara.

Održivi materijali: Ovi roboti često koriste ekološki prihvatljive kompozite izrađene od lokalno nabavljenog pijeska, recikliranog stakla i usitnjene opeke, čime se uklanja potreba za skupim kamionima za beton i tradicionalnim ciglama.

Visoka učinkovitost: Roboti poput Charlotte rade brzinom usporedivom sa 100 zidara zajedno i mogu raditi neprekidno, bez ljudskog nadzora.

Globalna primjena

U Teksasu najveća svjetska zajednica izgrađena 3D pisačem nudi kuće s tri spavaće sobe po cijeni od 450.000 dolara, koje uključuju sve moderne završne obrade i vrhunsku arhitekturu.

U Indiji tvrtke poput Cretebotsa nude kuće s tri spavaće sobe (3 BHK) izrađene 3D pisačem po procijenjenoj cijeni od 16 do 22 lakha rupija (otprilike 19.000 do 26.000 dolara).

