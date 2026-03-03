VREMENSKA PROGNOZA
Stiže nam vlažniji i nestabilniji zrak, evo gdje se očekuje kiša
Umjereno do pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, mjestimice ima i magle.
U nastavku utorka dijelom do pretežno sunčano, s tim da može lokalno pasti malo kiše ili kakav prolazni pljusak u kopnenim krajevima, na sjevernom Jadranu, na otocima i prema otvorenom moru srednjeg Jadrana.
Srijeda će početi većinom sunčano, no poslijepodne i navečer će biti oblačnije, mjestimice s kišom i pljuskovima, češće u Dalmaciji i u kopnenim krajevima. Ujutro će biti svježije, danju razmjerno toplo.
I tijekom noći na četvrtak i u četvrtak prijepodne još mjestimice može biti kiše i pljuskova, osobito u istočnim i južnim krajevima.
Petak će biti pretežno sunčan diljem zemlje, bit će suho. Temperatura zraka iznad prosjeka.
Za vikend stabilno, suho i pretežno sunčano. Čini se da se stabilno vrijeme nastavlja i u nadolazećem tjednu, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali.
