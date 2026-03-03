U Hrvatsku za par dana stiže trgovački lanac ‘ubojica cijena’: 1500 proizvoda košta manje od jednog eura

Tvrtka je osnovana u Zagrebu s temeljnim kapitalom od dva milijuna eura, a nekoliko mjeseci kasnije je Neda Vuk Salaba imenovana direktoricom Actiona za Hrvatsku i Sloveniju. U srpnju su krenuli u potragu za dizajnerom koji će stvoriti nacrt za izgradnju i uređenje trgovina, a u listopadu je objavljen oglas za voditelja i asistenta voditelja poslovnice. Na jesen je lansirana i web-stranica Actiona na hrvatskom jeziku na kojoj zaposlenicima navode benefite rada u njihovim prodavaonicama i uredima te su ih pozivali da im se jave.