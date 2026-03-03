Oglas

ACTION OD 11.OŽUJKA

U Hrvatsku za par dana stiže trgovački lanac ‘ubojica cijena’: 1500 proizvoda košta manje od jednog eura

author
N1 Info
|
03. ožu. 2026. 11:42
AFP
Loic VENANCE / AFP / ILUSTRACIJA

Nizozemski Action, najbrže rastući maloprodajni lanac u Europi, 11. ožujka u Sesvetama otvara svoju prvu hrvatsku trgovinu. Time Hrvatska postaje petnaesta zemlja u kojoj Action posluje.

“Stanovnici Sesveta i okolice imat će pristup Action formuli: pažljivo odabranom asortimanu od 6000 kvalitetnih i sve održivijih proizvoda u 14 kategorija, sve po najnižim cijenama”, najavljuju iz kompanije.

Dolazak Actiona u Hrvatsku i Sloveniju najavljuje se još od polovice prošle godine.

Tvrtka je osnovana u Zagrebu s temeljnim kapitalom od dva milijuna eura, a nekoliko mjeseci kasnije je Neda Vuk Salaba imenovana direktoricom Actiona za Hrvatsku i Sloveniju. U srpnju su krenuli u potragu za dizajnerom koji će stvoriti nacrt za izgradnju i uređenje trgovina, a u listopadu je objavljen oglas za voditelja i asistenta voditelja poslovnice. Na jesen je lansirana i web-stranica Actiona na hrvatskom jeziku na kojoj zaposlenicima navode benefite rada u njihovim prodavaonicama i uredima te su ih pozivali da im se jave.

Tri lokacije

U prosincu su zaposleni voditelji poslovnica i njihovi zamjenici na tri odabrane lokacije: Sesvete, Ivanec i Labin. Prema neslužbenim informacijama, Action će u tim gradovima ući u postojeće retail parkove, dok su istovremeno krajem godine krenuli i u potragu za zakupom u središtima većih gradova, prenosi Jutarnji.

Ponuda Actiona obuhvaća 14 kategorija proizvoda – kućanske potrepštine, dekoracije, uradi-sam, proizvode za vrt, igračke, multimediju, zdravlje i osobnu njegu, hranu i piće s dugim rokom trajanja, deterdžente, opremu za kućne ljubimce, modu i posteljinu. Asortiman se stalno mijenja jer svaki tjedan dolazi 150 novih proizvoda, ali je u svakoj zemlji ponuda gotovo identična. Osim stalnim novitetima, kupce privlače i cijenama – dvije trećine proizvoda prodaje se za manje od tri eura, pri čemu čak 1500 njih košta manje od jednog eura, navode iz Actiona.

Teme
action

