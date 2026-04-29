Znate li da imate pravo na povrat novca za preglede kod privatnika? Ovo su uvjeti

Kada osigurana osoba zahtijeva od HZZO-a povrat troškova ako je zdravstvenu uslugu obavila privatno, važno je da priloži nalaz liječnika specijalista s preporukom za provedbu zdravstvenih usluga za koje se traži povrat troškova, račun za plaćene zdravstvene usluge na ime osigurane osobe, u izvorniku nalaz učinjenih zdravstvenih usluga koje je osigurana osoba platila, potvrdu o naručivanju (za zdravstvene usluge koje je osigurana osoba platila) u ugovornim zdravstvenim ustanovama (ako je osigurana osoba izvršila naručivanje te posjeduje takvu potvrdu) te očitovanje ugovornog subjekta HZZO-a koji je naplatio pruženu zdravstvenu uslugu (ako je naplaćena od strane ugovornog subjekta i ako iz stanja spisa nije vidljivo iz kojeg je razloga ista naplaćena).